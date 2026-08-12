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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید؛ ۲۴۰۰ فضای آموزشی آماده شد

آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید؛ ۲۴۰۰ فضای آموزشی آماده شد

دامغان- وزیر آموزش‌وپرورش از آماده‌سازی دو هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی شامل ۱۳ هزار کلاس درس برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: مدارس، اول مهر به‌ صورت حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه در سفر به دامغان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ اظهار داشت: برنامه‌های پروژه مهر از سال گذشته آغاز شده و بیش از ۱۵۰ برنامه در راستای آماده‌سازی مدارس کشور در حال اجرا و پیگیری است.

وی با بیان اینکه روند آماده‌سازی مدارس به صورت مستمر رصد می‌شود، ادامه داد: ثبت‌نام دانش‌آموزان، ساماندهی نیروی انسانی، نقل و انتقالات، بهسازی فضاهای آموزشی و توزیع کتاب‌های درسی از جمله محورهای مهم این طرح است.

وزیر آموزش و پرورش از آماده‌سازی بیش از دو هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی برای سال تحصیلی جدید خبر داد و یادآور شد: این فضاها در مجموع شامل ۱۳ هزار کلاس درس است که برای حضور دانش‌آموزان آماده شده‌اند.

کاظمی همچنین از بهسازی ۸۰ هزار کلاس درس در کشور خبر داد و بیان کرد: ۱۰ هزار کلاس درس نیز به تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی مجهز شدند تا زمینه ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود.

وی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد نیز تاکید کرد: با هدف تداوم جریان آموزش در شرایط ضروری، ۱۰۰ سرور جدید به این شبکه اضافه شده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: مدارس امسال فعالیت خود را با برنامه‌های ویژه گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید آغاز خواهند کرد.

کاظمی تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سال تحصیلی جدید از اول مهرماه به صورت حضوری آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6915187

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