آغاز دریافت کارت ۵ آزمون علوم پزشکی از امروز/ نحوه شرکت در آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور» به همراه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان خارج از کشور شاغال به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی متقاضی انتقال به داخل پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شود.

آزمون های نوبت مردادماه سال ۱۴۰۵ دانش آموختگان و دانشجویان خارج از کشور رأس ساعت ۱۵ (سه بعد از ظهر) روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه این آزمون از ساعت ١٢ ظهر امروز سه شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ از طریق در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir توزیع می شود. نشانی دقیق حوزه برگزاری آزمون روی کارت درج شده است.

نام آزمون تعداد سؤالات مدت زمان آزمون آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۲۱۰ سوال ۲۱۰ دقیقه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۵۰ سوال ۱۵۰ دقیقه آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۵۰ سوال ۱۵۰ دقیقه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور ۷۰ سوال ۷۰ دقیقه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان پزشکی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل ۲۰۰ سوال ۲۰۰ دقیقه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان دندانپزشکی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل ۲۰۰ سوال ۲۰۰ دقیقه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل ۲۰۰ سوال ۲۰۰ دقیقه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل ۶۰ سوال ۶۰ دقیقه

داوطلبان در یک ساعت اول و ۱۵ دقیقه پایانی آزمون، مجاز به ترک جلسه نیستند.

داوطلبان قبل از شروع پا سخگویی به سوالات آزمون، حتماً باید مشخصات خود شامل: نام، نام خانوادگی، شماره کارت و محل آزمون را که توسط رایانه در پاسخنامه درج شده است را کنترل کرده و در صورت مغایرت، ضمن اطلاع به مسئولان آزمون، اطلاعات درست را بالای پاسخنامه در محل مربوطه درج کنند.

داوطلبان قبل از شروع پاسخگویی به سوالات آزمون، حتماً نام آزمون خود را در صفحه نمایشگر رایانه کنترل کرده و در صورت مغایرت، به مسئولان آزمون اطلاع دهند.

داوطلبان سؤالات را در یک فایل pdf در صفحه نمایشگر رایانه مشاهده و پاسخها را در پاسخنامه کاغذی درج می کنند.

به سؤال هایی که پاسخ های نادرست یا بیش از یک پاسخ داده شود، نمره منفی تعلق نمی گیرد.

تصحیح پاسخنامه ها توسط رایانه انجام خواهد شد. بنابراین برای جلوگیری از هر گونه اشتباه، موارد زیر را دقیقاً رعایت شود:

* برای پاسخگویی از مداد مشکی نرم استفاده و در صورت تغییر پاسخ، جواب قبلی را با مداد پاک کن به طور کامل پاک کنید.

* برای پاسخ دادن به هر سؤال، خانه مربوطه را کاملا سیاه کرده و از زدن ضربدر یا علامت دیگری خودداری کنید.

* از تا کردن، چروک یا خیس شدن پاسخنامه جداً خودداری کرده و در صورت بروز هر یک از این موارد، مراتب را به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

هیچ گونه وقت اضافه ای به شرکت کنندگانی که دچار مشکل شده اند داده نمی شود و در مواردی مشابه موارد بند بالا، پاسخنامه دستی صادر نخواهد شد.

داوطلبان از آوردن هرگونه وسیله اضافی به داخل سالن برگزاری آزمون جدا خودداری کنند. همراه داشتن هرگونه جزوه، کتاب، یادداشت، کیف دستی، تلفن همراه، ساعت هوشمند، وسایل الکترونیک و غیره در جلسه آزمون تقلب محسوب می شود.

داوطلبان برای ورود به سالن برگزاری آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه خود را همراه داشته و ارائه کنند. از ورود افراد بدون هر یک از این موارد اکیدا جلوگیری می شود.

بسیار مهم:

* داوطلبان لازم است یک ساعت پیش از آغاز آزمون، در محل حوزه حاضر باشند. ۱۵ دقیقه به آغاز آزمون، درهای ورودی حوزه بسته و از ورود افراد جلوگیری خواهد شد.

* ارسال اعتراضات: کلید اولیه و فرم اعتراض به سؤالات آزمون از ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار خواهد گرفت.

شـرکت کنندگان می توانند اعتراضـات خود را نسـبت به سـوالات و کلید، از سـاعت ١٢:٠٠ ظهر روز یکشـنبه اول شهریور تا ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز سه شنبه ۳ شهریور فقط به صورت اینترنتی به آدرس اعلام شده ارسال کنند. اعتراضاتی که خارج از این فرم و بعد از مهلت مقرر ارسال شوند، رسیدگی نخواهند شد. کلیه اعتراضات واصله در زمان مقرر جمع آوری و دسته بندی شده و توسط هیأت طراحان و ناظران مورد رسیدگی قرار می گیرد. نتیجه تجدید نظر (کلید نهایی) غیرقابل تغییر بوده و مورد رسیدگی دوباره قرار نخواهد گرفت.

توجه مهم: برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است و داوطلبانی که هر یک از این دو مدرک را همراه نداشته باشند، مجاز به ورود به سالن برگزاری آزمون نخواهند بود.