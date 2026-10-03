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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۸

پرستاران از شنیدن «وعده» خسته‌اند؛ ضرورت پاسخگویی شفاف

پرستاران از شنیدن «وعده» خسته‌اند؛ ضرورت پاسخگویی شفاف

رئیس نظام پرستاری استان البرز، با انتقاد از عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه نسبت به مطالبات پرستاران، بر ضرورت رسیدگی فوری و جدی به مشکلات موجود تأکید کرد.

وحید دبیری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام پرستاری استان البرز نسبت به وضعیت موجود و نحوه رسیدگی به مطالبات جامعه پرستاری، نگرانی و انتقاد جدی دارد.

وی اظهار داشت: متأسفانه تاکنون پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان دانشگاه در خصوص مطالبات به حق پرستاران ارائه نشده و بی‌توجهی به این موضوع، موجب افزایش نگرانی و نارضایتی در میان همکاران پرستار شده است.

دبیری افزود: در ماه‌های اخیر، گزارش‌ها و مراجعات متعددی از سوی پرستاران درباره عدم پاسخگویی مناسب، عدم پرداخت مطالبات و حقوق قانونی، تبعیض در برخی فرآیندها، عدم شفافیت و نحوه برخورد با مطالبات صنفی به نظام پرستاری استان منعکس شده است.

وی ادامه داد: موضع ما کاملاً روشن است، پرستار حق دارد بداند حقوق و مزایای ناچیز او بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می‌شود و چرا پاسخ روشنی به مطالبات و شفاف‌سازی عملکرد داده نمی‌شود.

دبیری افزود: جامعه پرستاری دیگر صرفاً وعده و پاسخ‌های کلی نمی‌خواهد. آنچه امروز مطالبه می‌شود، شفافیت، عدالت، پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد روشن و قابل استناد است.

رئیس نظام پرستاری استان البرز، با اشاره به مشکلات متعدد در حوزه‌های رفاهی و مالی پرستاران، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، نیازمند مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کارشناسی است. همچنین ضرورت دارد در انتصابات مدیریتی، شایسته‌سالاری، تخصص و تجربه مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیری افزود: نظام پرستاری استان البرز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، گزارش‌های دریافتی و مستندات موجود درباره عملکرد دانشگاه، وضعیت مطالبات و رفاهیات پرستاران، موارد مطرح‌ شده پیرامون تبعیض و همچنین نحوه پاسخگویی و برخورد با مطالبات را بررسی و مستندسازی خواهد کرد و در صورت احراز موارد قابل پیگیری، موضوع را به مراجع نظارتی، دستگاه‌های ذی‌صلاح و افکار عمومی جامعه بزرگ پرستاری استان منعکس خواهد کرد.

وی همچنین از انجام نظرسنجی از جامعه پرستاری استان درباره عملکرد دانشگاه خبر داد و گفت: دیدگاه‌ها و نظرات همکاران پرستار در خصوص عملکرد مدیریتی، مسائل رفاهی، مالی و سایر مطالبات جمع‌آوری خواهد شد و نتایج آن پس از بررسی، به مسئولان و مراجع ذی‌ربط گزارش می‌شود.

دبیری ادامه داد: این اقدام به معنای تقابل با دانشگاه نیست، بلکه به معنای دفاع از حقوق قانونی پرستاران و مطالبه پاسخگویی از مدیرانی است که در برابر جامعه پرستاری مسئولیت دارند.

وی افزود: ما معتقدیم مدیریت باید در برابر جامعه پرستاری پاسخگو باشد و هیچ مطالبه قانونی نباید بدون پاسخ بماند.

دبیری تاکید کرد: پیام ما روشن است، پرستاران البرز شفافیت، عدالت و پاسخ روشن می‌خواهند.

وی ادامه داد: نظام پرستاری استان البرز نیز این موضوع را تا روشن شدن ابعاد آن و دریافت پاسخ‌های مستند، از مسیرهای قانونی و نهادهای ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.

رئیس نظام پرستاری استان البرز در پایان تأکید کرد: هدف از پیگیری این موضوعات، دفاع از حقوق قانونی پرستاران، بهبود شرایط کاری و رفاهی آنان و کمک به ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت است. انتظار می‌رود مسئولان دانشگاه نیز با پاسخگویی و تعامل سازنده، در مسیر حل مشکلات موجود گام بردارند.

کد مطلب 6965055
حبیب احسنی پور

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