وحید دبیری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام پرستاری استان البرز نسبت به وضعیت موجود و نحوه رسیدگی به مطالبات جامعه پرستاری، نگرانی و انتقاد جدی دارد.

وی اظهار داشت: متأسفانه تاکنون پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان دانشگاه در خصوص مطالبات به حق پرستاران ارائه نشده و بی‌توجهی به این موضوع، موجب افزایش نگرانی و نارضایتی در میان همکاران پرستار شده است.

دبیری افزود: در ماه‌های اخیر، گزارش‌ها و مراجعات متعددی از سوی پرستاران درباره عدم پاسخگویی مناسب، عدم پرداخت مطالبات و حقوق قانونی، تبعیض در برخی فرآیندها، عدم شفافیت و نحوه برخورد با مطالبات صنفی به نظام پرستاری استان منعکس شده است.

وی ادامه داد: موضع ما کاملاً روشن است، پرستار حق دارد بداند حقوق و مزایای ناچیز او بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می‌شود و چرا پاسخ روشنی به مطالبات و شفاف‌سازی عملکرد داده نمی‌شود.

دبیری افزود: جامعه پرستاری دیگر صرفاً وعده و پاسخ‌های کلی نمی‌خواهد. آنچه امروز مطالبه می‌شود، شفافیت، عدالت، پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد روشن و قابل استناد است.

رئیس نظام پرستاری استان البرز، با اشاره به مشکلات متعدد در حوزه‌های رفاهی و مالی پرستاران، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، نیازمند مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کارشناسی است. همچنین ضرورت دارد در انتصابات مدیریتی، شایسته‌سالاری، تخصص و تجربه مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیری افزود: نظام پرستاری استان البرز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، گزارش‌های دریافتی و مستندات موجود درباره عملکرد دانشگاه، وضعیت مطالبات و رفاهیات پرستاران، موارد مطرح‌ شده پیرامون تبعیض و همچنین نحوه پاسخگویی و برخورد با مطالبات را بررسی و مستندسازی خواهد کرد و در صورت احراز موارد قابل پیگیری، موضوع را به مراجع نظارتی، دستگاه‌های ذی‌صلاح و افکار عمومی جامعه بزرگ پرستاری استان منعکس خواهد کرد.

وی همچنین از انجام نظرسنجی از جامعه پرستاری استان درباره عملکرد دانشگاه خبر داد و گفت: دیدگاه‌ها و نظرات همکاران پرستار در خصوص عملکرد مدیریتی، مسائل رفاهی، مالی و سایر مطالبات جمع‌آوری خواهد شد و نتایج آن پس از بررسی، به مسئولان و مراجع ذی‌ربط گزارش می‌شود.

دبیری ادامه داد: این اقدام به معنای تقابل با دانشگاه نیست، بلکه به معنای دفاع از حقوق قانونی پرستاران و مطالبه پاسخگویی از مدیرانی است که در برابر جامعه پرستاری مسئولیت دارند.

وی افزود: ما معتقدیم مدیریت باید در برابر جامعه پرستاری پاسخگو باشد و هیچ مطالبه قانونی نباید بدون پاسخ بماند.

دبیری تاکید کرد: پیام ما روشن است، پرستاران البرز شفافیت، عدالت و پاسخ روشن می‌خواهند.

وی ادامه داد: نظام پرستاری استان البرز نیز این موضوع را تا روشن شدن ابعاد آن و دریافت پاسخ‌های مستند، از مسیرهای قانونی و نهادهای ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.

رئیس نظام پرستاری استان البرز در پایان تأکید کرد: هدف از پیگیری این موضوعات، دفاع از حقوق قانونی پرستاران، بهبود شرایط کاری و رفاهی آنان و کمک به ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت است. انتظار می‌رود مسئولان دانشگاه نیز با پاسخگویی و تعامل سازنده، در مسیر حل مشکلات موجود گام بردارند.