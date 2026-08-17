به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی در نشست ارزیابی عملکرد این شرکت، در برق‌رسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن با تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های انرژی در پروژه‌های مسکن ملی استان، اظهار کرد: تأمین برق پایدار و ایجاد شبکه تراز اول برای مشترکین جدید، خط قرمز ماست. در حال حاضر پروژه عظیم کوی ارم با حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی، یکی از بزرگترین پروژه‌های در حال انجام توزیع برق زنجان محسوب می‌شود که با پیش‌بینی احداث ۱۴۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و نصب ۳۳ دستگاه پست هوایی، در حال پیگیری است.

وی با اشاره به پایش دقیق منابع مالی در راستای استقرار استانداردهای مدیریتی، افزود: تاکنون ۱۹۵ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن دریافت شده است که از این میزان، ۸۷ میلیارد تومان صرف پروژه‌های نهایی شده و ۱۰۸ میلیارد تومان دیگر جهت خرید تجهیزات و کالا برای پروژه‌های ثمین ۳، کوی زیتون و زرکوبان تخصیص یافته است.

همچنین برآورد ما برای تکمیل زیرساخت‌های آتی در سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۷۵۶ میلیارد تومان است که تخصیص به‌موقع آن، سرعت کار را تضمین خواهد کرد.

کاظمی همچنین درباره وضعیت پروژه ثمین ۳، خاطرنشان کرد: این پروژه توسط تیم‌های عملیاتی شرکت در حال اجراست و با وجود پیشرفت ۵۰ درصدی در نصب پایه‌های فشار متوسط، منتظر اقدامات بنیاد مسکن در خصوص تعیین زیرسازی و جدول‌گذاری هستیم تا بلافاصله عملیات تکمیلی و اجرای کامل شبکه را نهایی کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با اشاره به پروژه‌های خرم‌دره، ابهر (زرکوبان) و چورزق، لیل‌آباد، تأکید کرد: همه طراحی‌های مهندسی برای سایت‌های جدید انجام شده است و رویکرد ما در سال ۱۴۰۵، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات به متقاضیان جدید و نظارت کامل بر اجرای دقیق و خدمت رسانی به مشترکان جدید در پروژه‌های مساکن ملی است.

مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در امور مساکن ملی نیز در این نشست با اشاره به توانمندی‌های شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی گفت: با بهره‌گیری از توانمندی نیروی انسانی توانسته گام‌های بلندی در حوزه طراحی و اجرای شبکه‌های توزیع برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان بردارد.

محمود دشت بزرگ با اشاره به محدودیت‌های زمانی و همچنین جغرافیایی و آب وهوایی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در استان زنجان، عنوان کرد: روحیه جهادی و از خودگذشتگی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان اجازه نداده این محدودیت‌ها مشکلی بر سر اجرای پروژه‌ها باشد و خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که پروژه برق رسانی به مساکن ملی استان زنجان بسیار پیش‌تر از هدف‌گذاری انجام شده اجرا و در به بهره‌برداری برسد.