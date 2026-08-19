الاخبار: یمن دامنه محاصره عربستان سعودی را گسترش داد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این نیروها ده ها هدف حیاتی جدید را در جیزان و نجران به اهداف نظامی خود اضافه کرده اند. حمله روز سه‌شنبه که با تعدادی پهپاد و در واکنش به نقض حریم هوایی عربستان در استان های صعده و حجه صورت گرفته است، در چارچوب سلسله عملیاتی قرار دارد که از دو هفته پیش آغاز شده و تأسیسات نفتی عربستان متعلق به شرکت آرامکو را از جیزان تا نجران هدف قرار داده است.

منابع یمنی اعلام کردند که صنعا، شرکت آرامکو را با تمام تأسیسات، تأسیسات، مخازن نفتی، خطوط انتقال نفت خام و بنادر صادراتی آن، در لیست اهداف خود قرار داده اند. آنها هشدار دادند که «لجاجت عربستان و امتناع آن از اجرای خواسته های مشروع یمن، باعث خواهد شد بهای آن را در قلب نفت خود بپردازد».

این منابع خاطرنشان کردند که نیروهای صنعاء به انزوای بنادر عربستان در دریای سرخ ادامه می دهند و تا زمانی که ریاض محاصره دریایی و هوایی خود را از یمن برندارد، از عبور کشتی های عربستان در دریای سرخ و تنگه باب المندب جلوگیری خواهند کرد.

از سوی دیگر، منابع دریایی یمن در الحدیده از افزایش تردد بین المللی در «باب المندب» به حدود ۳۰ کشتی در روز خبر داده و تأکید کردند که نیروی دریایی و نیروهای دفاع ساحلی در الحدیده طی هفته های گذشته به هیچ کشتی نفتی یا غیرنفتی عربستان اجازه عبور از تنگه را نداده اند و عملیات رصد و ردیابی کشتی ها و نفتکش های عربستان در دریای سرخ ادامه دارد.

از سوی دیگر یک منبع یمنی در گفتگو با «الاخبار» اظهار داشت که تعداد کشتی هایی که با پرچم «غیر سعودی» در باب المندب تردد می کنند، اخیراً افزایش یافته است. وی افزود که شرکت های بیمه بین المللی بسیاری از کشتی ها را ملزم به برافراشتن پرچم هایی کرده اند که خطرات امنیتی را در جنوب دریای سرخ و تنگه باب المندب کاهش می دهد.

این منبع هشدار داد که «تمام جایگزین هایی که پادشاهی عربستان برای کاهش فشار ممنوعیت دریایی یمن به کار گرفته است، چه با دور زدن دماغه امید نیک، چه با حرکت به سمت شمال به سمت دریای مدیترانه، در صورتی که نیروهای مسلح تصمیم به انتقال به مرحله دوم معادله «محاصره در برابر محاصره» بگیرند، امن نخواهند بود».

وی توضیح داد که محاصره یمن مانع عبور ۸۵ درصد از صادرات نفت پادشاهی به آسیا از طریق دریای سرخ جنوبی و تنگه باب المندب شده است که کوتاه ترین مسیر بین آسیا و اروپا محسوب می شود. این منابع اعلام کردند که صنعا دامنه محاصره دریایی عربستان را از جنوب دریای سرخ به شمال آن گسترش داده است و این محاصره از دریای سرخ فراتر رفته و به دریای عرب نیز گسترش یافته است.

پیش از این، نیروهای صنعاء اعلام کرده بودند که ۱۰ عملیات علیه نفتکش های عربستانی انجام داده اند. در حالی که ریاض عمداً خسارات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از کاهش ترافیک در بنادر خود را پنهان می کند، سلسله گزارش هایی که توسط خبرگزاری «رویترز» در روزهای گذشته منتشر شد، از وضعیت سردرگمی بزرگی که شرکت «آرامکو» در قبال مشتریان خود در آسیا با آن روبرو است، پرده برداشت و نشان داد که این شرکت در ماه اوت مجبور شد هزینه افزایش حمل و نقل و حق بیمه را که به حدود ۱۰ میلیون دلار برای هر محموله نفتی می رسد، بعلاوه تخفیف به خریداران آسیایی به میزان دو دلار برای هر بشکه نفت سبک عربی، تقبل کند. با این حال، مشتریان آرامکو در آسیا و اروپا، پس از افزایش شک و تردیدها در مورد توانایی شرکت در تأمین کشتی ها، حمل و نقل نفت و رسیدن محموله ها در زمان مقرر، به سمت تأمین نیازهای نفتی خود از منابع دیگر روی آوردند.