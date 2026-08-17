به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های یمنی گزارش دادند که نیروهای انصارالله ۵ موشک به سمت باب المندب شلیک کرده اند.

معمولا حملات نیروهای یمنی در باب المندب کشتی های متخلف مرتبط با ریاض را هدف قرار می دهد.

قبل از آن نیز گزارش شده بود که نیروهای یمنی ۲ موشک بالستیک به سمت باب المندب شلیک کرده اند.

همچنین گزارش شده که انصارالله یمن مواضع دشمن را در دریای سرخ و شهر المخا هدف قرار داده است.

حملات موشکی انصارالله یمن طی روزهای گذشته علیه مواضع و تجهیزات نظامی دشمن سعودی و همچنین مزدوران ریاض در المخا به صورت موفقیت آمیزی انجام شده است.