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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

ضربات موشکی گسترده یمن در المخا و باب‌المندب

ضربات موشکی گسترده یمن در المخا و باب‌المندب

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از حملات موشکی نیروهای انصارالله یمن علیه مواضع دشمن در شهر المخا و همچنین در باب المندب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های یمنی گزارش دادند که نیروهای انصارالله ۵ موشک به سمت باب المندب شلیک کرده اند.

معمولا حملات نیروهای یمنی در باب المندب کشتی های متخلف مرتبط با ریاض را هدف قرار می دهد.

قبل از آن نیز گزارش شده بود که نیروهای یمنی ۲ موشک بالستیک به سمت باب المندب شلیک کرده اند.

همچنین گزارش شده که انصارالله یمن مواضع دشمن را در دریای سرخ و شهر المخا هدف قرار داده است.

حملات موشکی انصارالله یمن طی روزهای گذشته علیه مواضع و تجهیزات نظامی دشمن سعودی و همچنین مزدوران ریاض در المخا به صورت موفقیت آمیزی انجام شده است.

کد مطلب 6919063

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      4 0
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      عربستان صهیونیستی می خواهد هم کتک را بخوره و هم پیاز را
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      2 0
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      عربستان سعودی وهابی سر عقل بیاید وحکومت صنعا را بر تمام یمن به رسمیت بشناسد در غیر این صورت ضرباتی که خواهد خورد بسیار سنگین تر وهزینه بر تر خواهد بود

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