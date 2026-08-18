بزرگترین مرکز علمی و الکترونیک جنوب ایران در میناب کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی بزرگترین مرکز علمی و الکترونیک جنوب ایران با حضور و حمایت فرمانداری میناب، پارک علم و فناوری هرمزگان و شرکت دانشبنیان سفیران همراه حافظ، در هفته دولت آغاز میشود.
این طرح به همت و پیگیری محمد رادمهر، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب و با حمایت پارک علم و فناوری هرمزگان (مرکز رشد میناب)، در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع احداث خواهد شد.
این پروژه با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد ریال و با پیشبینی بهرهبرداری در مدت شش ماه توسط شرکت دانشبنیان «سفیران همراه حافظ» اجرا میشود.
این شرکت بهعنوان نخستین و تنها تولیدکننده صفحهنمایش (LCD) تلفن همراه در کشور، در حال توسعه فعالیتهای خود در حوزههای پاور صنعتی، شارژر خودروهای برقی و اینورترهای انرژیهای تجدیدپذیر است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این طرح با جذب هزار میلیارد تومان سرمایه در حوزه فناوریهای نوین، میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانشبنیان، تقویت زیرساختهای علمی و فناوری و تبدیل میناب به یکی از قطبهای پژوهش و فناوری در جنوبشرق کشور ایفا کند.
همچنین با راهاندازی این مرکز، زمینه اشتغال مستقیم ۱۰۰ نفر از نیروهای متخصص و بومی منطقه فراهم خواهد شد.
محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای دانشبنیان، این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان و صنعت الکترونیک در منطقه دانست و بر حمایت فرمانداری از طرحهای فناورانه و دانشبنیان با محوریت پارک علم و فناوری تأکید کرد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای علمی و فناوری، حمایت از سرمایهگذاریهای دانشبنیان و ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای متخصص و بومی، از اولویتهای مهم شهرستان میناب است.
وی تأکید کرد: همافزایی میان مجموعه مدیریت شهرستان، مسئولان استانی، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ، نخبگان، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی، زمینهساز تحقق طرحهای بزرگ و ایجاد تحول در حوزه اقتصاد دانشبنیان و فناوری در میناب خواهد بود.
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