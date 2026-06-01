ضرورت خودمراقبتی و رعایت نکات بهداشتی در هنگام گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم رعایت نکات خود مراقبتی و بهداشتی در زمان بروز پدیده گرد و غبار، بیان کرد: مردم با توجه به شرایط موجود در استان نکات مهمی را باید رعایت کنند تا با انجام این کار از میزان آسیب به سلامت آنها به دلیل وجود گرد و غبار موجود در هوا کاسته شود.

وی تصریح کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردو غبار، مردم در هنگام بروز گردو غبار به سه دسته تقسیم می شوند که برای کاستن از اثرات آلودگی ناشی از گردو غبار برای هر یک از آنها موارد متفاوتی پیش بینی شده است.

به گفته خانی، دسته اول افرادی هستند که در مکان‌های سربسته مانند خانه حضور دارند که باید تا حد امکان در همان جا بمانند و درها و پنجره‌ها را ببندند و در صورت نیاز از درزگیر استفاده کنند، همچنین این افراد باید روی کولرهای آبی را بپوشانند، دریچه‌های تهویه مطبوع را تمیز و از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنند و آب بنوشند،

وی افزود: افراد مورد نظر علاوه بر دنبال کردن گزارش‌های هواشناسی، نباید برای عکاسی و فیلمبرداری به پشت بام یا نقاط مرتفع بروند و باید وسایلی را که احتمال دارد به دلیل وزش باد شدید به خیابان پرت شوند را مهار کرده و یا در جای امن نگاه دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: همچنین افرادی که در مکان‌های باز مانند خیابان‌ها حضور دارند، باید در صورت امکان از محل طوفان دوری کنندو برای در امان ماندن از وسایلی که به هوا پرت شده‌اند، به مکان سربسته بروند، بینی و دهان خود را با ماسک یا پارچه نمناک بپوشانند، از فعالیت در فضای باز خودداری کنند، به خصوص اگر مبتلا به آسم، دیابت یا بیماری‌های مرتبط با تنفس هستند.

وی بیان کرد: این افراد همچنین نباید روی تپه‌های خاک آب بپاشند و از نقاط بلند که احتمال پرتاب شدن وجود دارد، مانند اسکلت ساختمان و داربست سریع پایین بیایند.

خانی اظهار کرد: دسته سوم مردمی هستند که در جاده‌ها حضور دارند مانند رانندگان که باید در صورت امکان از آن دوری کنند و وارد منطقه توفان گردو غبار نشوند و در صورت مشاهده توفان گردو غبار از رانندگی در آن خودداری کنند، وسیله نقلیه خود را تا حد امکان از جاده بیرون برده و تا پایان طوفان بایستند.

وی ادامه داد: رانندگان بعد از توقف، چراغ‌ها را خاموش کرده و ترمز دستی را بکشند، پای خود را از روی پدال ترمز بردارند و مطمئن شوند که چراغ‌های عقب خاموش هستند و وقتی خارج از جاده پارک می کنند، مطمئن شون همه چراغ‌ها خاموشند.

خانی یاد آور شد: این اشخاص اگر نمی توانند از جاده خارج شوند، با سرعت متناسب با دیدی که دارند حرکت کنند، تمام چراغ‌ها را روشن و گاهی بوق بزنند، از خط مرکزی رنگ شده در وسط جاده به عنوان راهنما استفاده کنند و در اولین فرصت با یافتن مکانی امن، از جاده خارج شده و تا فروکش کردن توفان در آنجا بمانند.

خانی همچنین اظهار کرد: شرایط مورد نظر را باید از طریق تلفن به پلیس راهور، امداد و نجات و راهداری اطلاع دهند تا با انجام این کار ، میزان آسیب به دلیل وقوع گرد غبار کاهش یابد.