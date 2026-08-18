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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

«کنسرواتواری‌ها» در نیاوران دور هم جمع می‌شوند

«کنسرواتواری‌ها» در نیاوران دور هم جمع می‌شوند

کنسرواتور تهران با همکاری فرهنگسرای نیاوران، رویدادی را با عنوان «شبی با فرهنگ» در سالن خلیج فارس برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، هم‌زمان با سالروز تأسیس کنسرواتوار تهران، رویداد موسیقایی «شبی با فرهنگ» توسط کنسرواتوار تهران با همکاری فرهنگسرای نیاوران، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، در این مجموعه برگزار خواهد شد.

در این برنامه گروه‌هایی از استادان و دانش‌پذیران کنسرواتوار تهران به اجرای قطعاتی در سبک‌های مختلف از جمله موسیقی ایرانی، مقامی، پاپ، جاز، راک و ... خواهند پرداخت. در پایان برنامه نیز قطعات نوستالژیک و خاطره‌انگیز از آثار بابک رادمنش، شاعر و آهنگساز، اجرا خواهد شد.

این برنامه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۸ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6919931
علیرضا سعیدی

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