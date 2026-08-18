به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، همزمان با سالروز تأسیس کنسرواتوار تهران، رویداد موسیقایی «شبی با فرهنگ» توسط کنسرواتوار تهران با همکاری فرهنگسرای نیاوران، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، در این مجموعه برگزار خواهد شد.
در این برنامه گروههایی از استادان و دانشپذیران کنسرواتوار تهران به اجرای قطعاتی در سبکهای مختلف از جمله موسیقی ایرانی، مقامی، پاپ، جاز، راک و ... خواهند پرداخت. در پایان برنامه نیز قطعات نوستالژیک و خاطرهانگیز از آثار بابک رادمنش، شاعر و آهنگساز، اجرا خواهد شد.
این برنامه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۸ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.
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