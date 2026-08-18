به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز شهادت «آقای شهید ایران»، مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. این مراسم با شعار ویژه «باتو در عهدیم تا صبح ظهور» در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار میشود.
جزئیات برگزاری این مراسم به شرح زیر است:
• تهران: سهشنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلی امام خمینی (ره)
• قم: چهارشنبه ۲۸ مرداد، بعد از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت معصومه (س)
• مشهد: پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت رضا (ع)
این مراسم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگوار و تبیین ارزشهای ایشان برگزار میشود و از عموم مردم برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل میآید.
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