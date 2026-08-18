  1. سیاست
  2. رهبری
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

به مناسبت چهلمین روز شهادت «آقای شهید ایران»، مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز شهادت «آقای شهید ایران»، مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. این مراسم با شعار ویژه «باتو در عهدیم تا صبح ظهور» در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.

جزئیات برگزاری این مراسم به شرح زیر است:

• تهران: سه‌شنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلی امام خمینی (ره)

• قم: چهارشنبه ۲۸ مرداد، بعد از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت معصومه (س)

• مشهد: پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت رضا (ع)

این مراسم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگوار و تبیین ارزش‌های ایشان برگزار می‌شود و از عموم مردم برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل می‌آید.

کد مطلب 6920016
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها