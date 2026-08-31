۴۰۰ کیلو گوشت فاسد در نوشهر از چرخه مصرف خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازرسی‌هایی که توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان نوشهر انجام شد، مقادیری گوشت گوسفندی، گوشت گاوی و فرآورده‌های فرآوری‌شده گوشتی به دلیل فساد، شرایط نامناسب نگهداری و غیرقابل مصرف بودن برای انسان شناسایی شد.

بر اساس اعلام اداره دامپزشکی نوشهر، مجموع این فرآورده‌ها حدود ۴۰۰ کیلوگرم بود که پس از بررسی و تأیید کارشناسی، با رضایت متصدی واحد صنفی و مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی، در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ معدوم شد.

شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر بر تداوم نظارت دستگاه‌های مسئول بر مراکز عرضه مواد غذایی و برخورد قانونی با مواردی که سلامت عمومی را تهدید می‌کند، تأکید کرده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از شهروندان خواسته‌اند هنگام خرید گوشت و فرآورده‌های گوشتی، به تاریخ تولید و انقضا، نحوه نگهداری، سلامت بسته‌بندی و وجود مهر و برچسب دامپزشکی توجه داشته باشند و موارد مشکوک را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.