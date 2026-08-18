به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی، در گفتوگویی، با اشاره به نقش برخی دیپلماتهای فرانسوی در پروندههای نفوذ و مداخله های خارجی اظهار داشت: به دلیل نبود سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران، عوامل اطلاعاتی سایر کشورهای غربی مسئولیت جمعآوری اطلاعات و اجرای طرحهای آنها را بر عهده گرفتهاند که متأسفانه فرانسه یکی از کشورهای فعال در این زمینه است.
فعالیتهای غیردیپلماتیک عوامل غربی در ایران تحت رصد دقیق دستگاههای امنیتی
نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اشراف کامل دستگاههای امنیتی بر هرگونه تحرکات آشوبگرانه در داخل کشور، خاطرنشان کرد: بررسی این طرح، هشداری جدی به تمامی کشورهایی است که با آمریکا در ارتباط هستند. تمامی فعالیتهای آنها تحت رصد دقیق نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده و هرگونه تحرک در جهت آسیب به امنیت ملی کشور با برخورد جدی و قاطع مواجه خواهد شد.
وی با تشریح جایگاه کنوانسیون وین در روابط بینالملل اظهار کرد: طبق این کنوانسیون، افرادی که خارج از حیطه مسئولیتهای رسمی و فعالیتهای مجاز دیپلماتیک اقدام کنند، میتوانند به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج شوند.
بروجردی با هشدار نسبت به کشورهای همسو با سیاستهای آمریکا، خاطر نشان کرد: ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به دلیل شکست در عرصههای نظامی، به دنبال ایجاد آشوبهای داخلی هستند؛ اما از یک سو، نیروهای امنیتی کشور با دقت تمامی تحرکات را رصد میکنند تا مانع از تحقق این نقشهها شوند و از سوی دیگر، هوشیاری بالای ملت ایران که خود به عنوان سدی نفوذناپذیر در برابر تهدیدات عمل میکنند، اجازه هیچگونه خطایی را به دشمن نمیدهد.
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ابزاری کارآمد برای برخورد با مأموریتهای جاسوسی در ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای بیگانه، بیان کرد: این طرح، خلأ قانونی موجود در برخورد با سازمانهای جاسوسی را پوشش میدهد و تصویب آن به مسئولان امنیتی و قضایی کمک میکند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، در راستای پیشگیری و برخورد قاطع با عوامل نفوذ و جاسوسی اقدام کنند.
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