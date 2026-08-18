به گزارش خبرگزاری مهر، یکصدوپنجاهودومین نشست کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی امروز (سهشنبه ۲۷ مردادماه) با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، مسئولان و مدیران ارشد ورزش کشور، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال و روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال مردان در محل این فدراسیون برگزار شد.
با تصمیم وزیر ورزش و جوانان، محل برگزاری این نشست به فدراسیون والیبال انتقال یافت تا همزمان با بررسی برنامهها و آخرین وضعیت این رشته در آستانه بازیهای آسیایی، دکتر دنیامالی و دیگر مسئولان ورزش کشور از اردوی تیم ملی مردان نیز بازدید و ملیپوشان را پیش از اعزام به روسیه بدرقه کنند.
ملیپوشان والیبال ایران طبق برنامه، بعدازظهر امروز تهران را به مقصد روسیه ترک میکنند تا در یکی از مهمترین مراحل آمادهسازی خود پیش از بازیهای آسیایی، تمرینات و مسابقات تدارکاتی سطح بالایی را پشت سر بگذارند.
والیبال یکی از رشتههای تیمی مهم کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی ناگویاست و با توجه به سه قهرمانی متوالی در ادوار گذشته این رقابتها، یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال طلا محسوب میشود.
تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا شده و اکنون در شرایطی برای دفاع از این عنوان آماده میشود که ژاپن بهعنوان میزبان بازیها و یکی از قدرتهای حال حاضر والیبال جهان، از مهمترین رقبای ایران به شمار میرود.
فدراسیون والیبال نیز طی یک سال اخیر بخش مهمی از برنامهریزی خود را معطوف به آمادهسازی تیم ملی برای حضور موفق در ناگویا کرده و اردوی روسیه و حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در ژاپن، دو بخش مهم برنامه آمادهسازی ملیپوشان در هفتههای منتهی به بازیهای آسیایی است.
میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، در این نشست با تشریح برنامههای تیم ملی گفت: «تمام تمرکز ما این است که بتوانیم ژاپن را در بازیهایی که خودش میزبان آن است، پشت سر بگذاریم. به همین دلیل تدارکات لازم را انجام دادهایم تا با تیم اصلی در ناگویا حاضر شویم.»
وی با اشاره به اهمیت اردوی روسیه افزود: «سابقه و قدرت والیبال روسیه برای همه مشخص است. بازی و تمرین مشترک با تیم ملی و بازیکنان باشگاهی این کشور میتواند بازیکنان ما را تحت فشار مناسبی قرار دهد و آنها را برای مسابقات پیش رو آمادهتر کند.»
براساس برنامه اعلامشده از سوی رئیس فدراسیون والیبال، تیم ملی ایران در جریان حضور خود در روسیه علاوه بر برگزاری تمرینات مشترک، در یک تورنمنت چهارجانبه با حضور تیمهای ایران، روسیه، کوبا و بلاروس شرکت خواهد کرد و دیداری نیز با تیم باشگاهی دینامو مسکو خواهد داشت.
تیم ملی والیبال مردان همچنین پیش از حضور در بازیهای آسیایی، رقابتهای قهرمانی آسیا را در برنامه دارد؛ مسابقاتی که با میزبانی ژاپن در شهر فوکوئوکا برگزار میشود. بر همین اساس ملیپوشان ایران پس از پایان برنامههای خود در روسیه راهی ژاپن خواهند شد تا آخرین مراحل آمادهسازی برای حضور در بازیهای آسیایی را پشت سر بگذارند.
روبرتو پیاتزا، سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران نیز در این نشست با اشاره به هدفگذاری صورتگرفته برای بازیهای آسیایی گفت: «میدانم که هدف وزیر ورزش و جوانان کسب مدال طلای والیبال در ناگویاست. من ۱۲ نفر از بهترینهای کشور را برای تیم ملی انتخاب کردم تا در بازیهای آسیایی به هدفی که داریم برسیم. امیدوارم اردوی روسیه به ما برای رسیدن به این هدف کمک کند.»
سرمربی تیم ملی با اشاره به پیشرفت والیبال ژاپن و رقابت دو تیم اظهار داشت: «برای قدرتی که ژاپن نشان داده احترام قائلم. آنها عملکرد بسیار خوبی داشتهاند و ما نیز بازی نزدیک و فوقالعادهای مقابل آنها داشتیم، اما برای من نزدیک بودن به ژاپن کافی نیست؛ ما باید بتوانیم آنها را در ناگویا شکست دهیم.»
پیاتزا ادامه داد: «من شخصاً با سرمربی تیم ملی ژاپن صحبت کردم. آنها با تمام نفرات اصلی خود در بازیهای آسیایی حاضر نخواهند شد و تعدادی از بازیکنانشان به دلیل حضور در مسابقات باشگاههای جهان غایب خواهند بود. با این حال، ما باید با بیشترین آمادگی وارد مسابقات شویم.»
وی درباره شرایط فنی تیم ملی ایران نیز گفت: «بازیکنان ما جوان هستند، اما با وجود جوانی از نظر ذهنی فاصله زیادی با رقبا ندارند. ما یکی از تیمهای خوب در دریافت هستیم. بخشی که باید بیشتر روی آن کار کنیم سرویس و دفاع است. باید سرویسهای خود را با دقت بیشتری بزنیم و کیفیت دفاع تیم را ارتقا دهیم.»
سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال در ادامه به چشمانداز بلندمدت والیبال ایران و بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس اشاره کرد و افزود: «شاید شبیه یک رؤیا باشد، اما هدف من بازیهای المپیک لسآنجلس است. نمیخواهم با رؤیا زندگی کنم؛ میخواهم در المپیک نتیجه بگیرم.»
در بخش دیگری از این نشست، آخرین وضعیت والیبال ساحلی ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا نیز بررسی شد. براساس گزارش ارائهشده، کادر فنی برای نمایندگان ایران در این رقابتها شانس مدالآوری قائل است.
همچنین دو تیم والیبال ساحلی ایران در جمع ۲۴ تیم برتر آسیا قرار دارند و حضور در رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس نیز از جمله برنامههای پیش روی این بخش است.
توسعه زیرساختها و راهاندازی پنج کمپ تخصصی والیبال
در ادامه این نشست، برنامههای توسعهای فدراسیون والیبال در حوزه زیرساخت، استعدادیابی و پشتوانهسازی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
طبق اعلام رئیس فدراسیون والیبال، با اختصاص زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع به این فدراسیون، عملیات احداث یک کمپ مجهز برای تیمهای ملی والیبال تا پایان سال آغاز خواهد شد.
همچنین با رایزنیهای صورتگرفته، یک سالن شش هزار نفری در ساری به فدراسیون والیبال واگذار شده است. این اقدام در راستای دستور وزیر ورزش و جوانان مبنی بر ایجاد و اختصاص پنج کمپ تخصصی برای رشته والیبال در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است.
«چرخه اوج»؛ برنامه جدید برای شناسایی نسل آینده والیبال
برگزاری جشنواره استعدادیابی با عنوان «چرخه اوج» از دیگر برنامههایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. فدراسیون والیبال در نظر دارد این طرح را با الگوبرداری از آخرین استانداردها و مبانی فدراسیون جهانی والیبال در سال ۲۰۲۶ اجرا کند. براساس برنامه پیشبینیشده، از میان ۶۰۰ استعداد شناساییشده در این طرح، ۱۲۰ نفر پس از طی مراحل ارزیابی و گزینش، تحت پوشش برنامههای تخصصی فدراسیون قرار خواهند گرفت.
در پایان یکصدوپنجاهودومین نشست تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی، وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی والیبال مردان، با اعضای تیم و کادر فنی دیدار و برای ملیپوشان در مسیر آمادهسازی و حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آرزوی موفقیت کرد.
نظر شما