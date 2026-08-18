به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به مناسبت روز خبرنگار، روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مدیران این مجموعه، مدیرعامل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست، روح‌الله شهیدی‌پور مدیرعامل تاپیکو، با اشاره به تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین مسائل مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اظهار کرد: پس از سال‌ها پیگیری، موضوع صورت‌های مالی، بدهی ارزی و نحوه تسویه آن در مسیر اصلاح و تعیین تکلیف قرار گرفت و در مجمع شرکت که روز گذشته برگزار شد، نتایج این اقدامات به سهامداران ارائه شد.

وی با بیان اینکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس طی سال‌های گذشته متناسب با جایگاه و اهمیت خود در صنعت پالایش کشور سودآوری نداشته است، افزود: در سال مالی ۱۴۰۳ سود خالص پالایشگاه حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در سال مالی ۱۴۰۴ به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که رشد حدود ۱۲ برابری را نشان می‌دهد.

جهش سودآوری ستاره خلیج فارس

مدیرعامل تاپیکو گفت: درآمد عملیاتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز در سال مالی ۱۴۰۴ با رشد ۴۹ درصدی از حدود ۵۷۹ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

شهیدی‌پور با اشاره به نسبت سود خالص به فروش شرکت اظهار کرد: این نسبت که در سال قبل حدود ۰.۶ درصد بود، در سال مالی ۱۴۰۴ به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. به گفته وی، سودآوری پالایشگاه همچنین به حدود پنج درصد ارزش دارایی آن رسیده که با توجه به وضعیت سال‌های گذشته، تحول قابل توجهی محسوب می‌شود.

وی ارزش‌گذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال گذشته را حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برآوردهای امسال نیز از ارزشی بالاتر از هزار هزار میلیارد تومان حکایت دارد و اکنون این دارایی مهم در مسیر خلق ارزش و سودآوری متناسب با ظرفیت‌های خود قرار گرفته است.

خوراک پالایشگاه به ۴۳۷ هزار بشکه در روز رسید

در ادامه این نشست، وحید قانعی‌فرد مدیرعامل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، به تاریخچه احداث این پالایشگاه اشاره کرد و گفت: مطالعات امکان‌سنجی پروژه در سال ۱۳۸۳ آغاز شد و عملیات اجرایی آن پس از طی مراحل مختلف از سال ۱۳۸۶ کلید خورد. فاز نخست پالایشگاه در ابتدای سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید و تا بهمن‌ماه ۱۳۹۷ هر سه فاز آن تکمیل و وارد مدار شد.

وی ظرفیت فعلی پالایشگاه را ۴۵۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز اعلام کرد و گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۱۸.۶ درصد از ظرفیت پالایشی کشور را در اختیار دارد و حدود ۶۰ درصد میعانات گازی تولیدشده در پارس جنوبی را مصرف می‌کند.

قانعی‌فرد افزود: میانگین خوراک پالایشگاه از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۶ هزار بشکه در سال ۱۴۰۳ و در نهایت با رشد ۱۴ درصدی به ۴۳۷ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین

مدیرعامل پالایش نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به تمرکز این پالایشگاه بر تولید بنزین گفت: تولید روزانه بنزین و اجزای بنزین از ۴۲.۶ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۳ به ۴۵.۳ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

به گفته وی، مجموع تولید بنزین پالایشگاه در سال گذشته به حدود ۱۶.۵ میلیارد لیتر رسید و این محصول با استانداردهای مورد نظر در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفت.

قانعی‌فرد ادامه داد: حدود ۹۰ درصد محصولات پالایشگاه در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بخش عمده این محصولات شامل فرآورده‌های اصلی همچون بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع است.

صادرات ۵.۶ میلیارد دلاری از ابتدای بهره‌برداری

وی با اشاره به صادرات محصولات پالایشگاه اظهار کرد: از ابتدای بهره‌برداری تاکنون حدود ۵.۶ میلیارد دلار صادرات توسط شرکت انجام شده و ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مدیرعامل پالایش نفت ستاره خلیج فارس با بیان اینکه حتی در شرایط دشوار سال ۱۴۰۴ نیز تعهدات ارزی شرکت انجام شده است، گفت: در سال گذشته با وجود وقایع و محدودیت‌های ناشی از درگیری‌های نظامی، بخشی از محموله‌های صادراتی شرکت لغو شد، اما بر اساس اطلاعات سامانه بانک مرکزی، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت ۱۰۰ درصد بوده است.

دو طرح مهم برای آینده پالایشگاه

قانعی‌فرد همچنین از اجرای دو طرح مهم توسعه‌ای در پالایشگاه خبر داد و گفت: یکی از این پروژه‌ها احداث واحد آمونیاک است که مطالعات آن انجام شده، لایسنس خریداری شده و فرآیند مناقصه در مراحل پایانی قرار دارد.

وی هدف از اجرای این طرح را استفاده بهینه از هیدروژن تولیدشده در فرآیند پالایش عنوان کرد و افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری برنده مناقصه مشخص و عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.

مدیرعامل پالایش نفت ستاره خلیج فارس طرح دوم را احداث واحد تقطیر نفت خام اعلام کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی کاهش تولید میعانات گازی پارس جنوبی در سال‌های آینده، این طرح با هدف جبران کاهش احتمالی خوراک و حفظ ظرفیت تولید پالایشگاه در دستور کار قرار گرفته است.

تسویه بدهی ارزی پالایشگاه پس از سال‌ها

بخش مهم دیگری از این نشست به تشریح نحوه تعیین تکلیف تسهیلات ارزی پالایشگاه اختصاص داشت.

قانعی‌فرد توضیح داد: برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در قالب طرح‌های مهر ماندگار، تسهیلاتی به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو از مسیر بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شرکت نیکو تخصیص یافته بود که بازپرداخت آن بر اساس قرارداد از محل فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شد.

وی گفت: در سال‌های گذشته تهاتر مطالبات پالایشگاه بابت فرآورده‌های تحویلی با بدهی ارزی در دفاتر شرکت به شکل کامل ثبت نشده بود و همین موضوع موجب شده بود هزینه‌های مالی و آثار ناشی از تسعیر ارز، بخش قابل توجهی از سود عملیاتی پالایشگاه را تحت تأثیر قرار دهد.

تهاتر ۱.۸ میلیارد یورویی مطالبات و بدهی

مدیرعامل پالایش نفت ستاره خلیج فارس با تشریح روند تسویه این بدهی اظهار کرد: در پایان سال مالی ۱۴۰۴، حدود یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون یورو از مطالبات پالایشگاه بابت مازاد فرآورده‌های تحویلی در برابر بدهی‌های مربوط به تسهیلات ارزی محاسبه شد و پس از انجام فرآیندهای قانونی، بخش عمده بدهی ارزی پالایشگاه تسویه شد.

وی افزود: پس از محاسبه سود، کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط به تسهیلات، مانده بدهی ارزی شرکت در دفاتر به حدود ۲۹۱ میلیون یورو رسید و برنامه برای تسویه این رقم نیز در سال جاری دنبال می‌شود.

قانعی‌فرد تأکید کرد: این فرآیند بر مبنای قراردادهای موجود و با مشارکت و توافق سهامداران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دنبال شده و سازمان حسابرسی نیز پس از بررسی اسناد و قراردادها، نحوه ثبت این تهاتر را تأیید کرده است.

وی با اشاره به وضعیت صورت‌های مالی پالایشگاه گفت: صورت‌های مالی شرکت پس از چند سال، در سال جاری برای نخستین بار مورد قبول سازمان حسابرسی قرار گرفت و تهاتر مطالبات و بدهی‌های ارزی نیز در این فرآیند مورد تأیید قرار گرفت.

کاهش هزینه‌های مالی و افزایش ارزش دارایی

مدیرعامل تاپیکو نیز در بخش دیگری از این نشست، تعیین تکلیف بدهی ارزی ستاره خلیج فارس را یکی از اقدامات کلیدی برای احیای حقوق سهامداران دانست و گفت: این پالایشگاه یک دارایی راهبردی برای کشور و سهامداران آن است و تعیین تکلیف بدهی ارزی باعث شد هزینه‌های مالی و آثار ناشی از تسعیر ارز که در سال‌های گذشته سود عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌داد، از صورت‌های مالی پالایشگاه خارج شود.

شهیدی‌پور افزود: با ثبت این تهاتر و تعیین تکلیف بخش عمده بدهی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس از یک دارایی کم‌بازده در سال‌های گذشته به یک دارایی مولد و ارزش‌آفرین تبدیل شده است.

رشد بیش از ۶۰ درصدی درآمد تاپیکو

مدیرعامل تاپیکو در ادامه با اشاره به عملکرد این هلدینگ در سال مالی ۱۴۰۴ گفت: برآورد فعلی نشان می‌دهد درآمد تاپیکو در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی تأکید کرد که ارقام نهایی پس از انتشار و تأیید صورت‌های مالی شرکت اعلام خواهد شد.

شهیدی‌پور همچنین با اشاره به عملکرد سهام تاپیکو در بازار سرمایه اظهار کرد: بازدهی سهام تاپیکو در یک سال منتهی به این نشست حدود ۵۳ درصد بوده و عملکرد سهم از شاخص کل بورس و بسیاری از هلدینگ‌های مشابه بالاتر بوده است.

در پایان این نشست، مدیران تاپیکو و پالایش نفت ستاره خلیج فارس به پرسش‌های خبرنگاران درباره عملکرد مالی، بدهی ارزی، برنامه‌های توسعه‌ای، تولید فرآورده‌ها، صادرات و چشم‌انداز سودآوری این پالایشگاه پاسخ دادند