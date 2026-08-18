محکومیت ۲ متعهد ارزی در قم به پرداخت بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: دو متعهد ارزی در دو پرونده جداگانه، به دلیل ارائه نکردن ارز حاصل از صادرات، در مجموع به میزان هشت میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۱۵ یورو و به ارزش هشت هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال محکوم شدند.



وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش این دو تخلف ارزی را تهیه و پرونده‌ها را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کرده بود.