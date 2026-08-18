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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

محکومیت ۲ متعهد ارزی در قم به پرداخت بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان

محکومیت ۲ متعهد ارزی در قم به پرداخت بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت دو متعهد ارزی متخلف در این استان به پرداخت یک‌هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: دو متعهد ارزی در دو پرونده جداگانه، به دلیل ارائه نکردن ارز حاصل از صادرات، در مجموع به میزان هشت میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۱۵ یورو و به ارزش هشت هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال محکوم شدند.

وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش این دو تخلف ارزی را تهیه و پرونده‌ها را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کرده بود.

کد مطلب 6920290

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