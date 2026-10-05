رمز عبور از جنگ اقتصادی، هوشیاری و تبعیت از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ملک‌حسینی شامگاه دوشنبه در دویست و نوزدهمین تجمع شبانه مردم یاسوج، با اشاره به حضور مردم استان در برنامه‌های شبانه، اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد در ماه‌های گذشته با حضور مستمر خود نشان دادند که در صحنه‌های مختلف اجتماعی و دفاع از کشور حضور دارند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شهدای اخیر کشور، افزود: در میان شهدای حوادث و درگیری‌های اخیر، نام فرزندان این استان نیز به عنوان نمادهایی از ایستادگی، مظلومیت، شجاعت و فداکاری می‌درخشد.

وی با اشاره به شهدای حملات اخیر، از شهید پوران قلی‌پور به عنوان نمادی از شجاعت و فداکاری زنان این استان یاد کرد و گفت: همچنین در میان شهدای نیروهای مسلح و مدافعان کشور، نام جوانان شهید استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور نقش مردم این استان در دفاع از کشور است.

دشمن محاسبات مردم ایران را درست نشناخت

ملک‌حسینی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان و مراکز مختلف و ایجاد فشار، اراده مردم ایران تضعیف خواهد شد، تصریح کرد: دشمن تاریخ این ملت را به درستی نشناخته است.

وی ادامه داد: هر قطره خونی که از شهدای این سرزمین بر زمین ریخته شد، به جای تضعیف انسجام جامعه، موجب پیوند بیشتر مردم شد و حتی برخی جوانانی که تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته بودند، بار دیگر به سمت کشور و نظام بازگشتند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به انتخاب رهبر جدید، اظهار کرد: انتخاب رهبری جدید را باید در چارچوب تداوم مسیر ایستادگی در برابر ظلم و استمرار مسیری دانست که بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را آغاز کرد.

وی افزود: مردم استان در ماه‌های گذشته با حضور در تجمعات شبانه نشان دادند که در صورت استمرار شرایط نیز آمادگی حضور و ایستادگی دارند.

امنیت داخلی پشتوانه میدان‌های دفاعی است

ملک‌حسینی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، امنیت داخلی را یکی از عوامل مهم پشتیبانی از کشور در شرایط جنگی دانست و گفت: اگر نیروهای نظامی در میدان‌های دفاعی توانستند مأموریت خود را انجام دهند، بخشی از این موفقیت مرهون امنیتی بود که نیروهای انتظامی در داخل کشور برقرار کردند.

وی افزود: نیروهای انتظامی در حوزه‌هایی مانند روان‌سازی ترافیک، تأمین امنیت مدارس، حفاظت از اماکن و جاذبه‌های گردشگری، مقابله با قاچاقچیان و مبارزه با سوداگران مواد مخدر، مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده دارند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از عملکرد فرماندهی انتظامی استان، گفت: بنا بر گزارش‌های ارائه‌شده، فرماندهی انتظامی استان در سال گذشته در شاخص‌های امنیتی در جایگاه‌های برتر کشوری قرار داشته است.

میدان جدید؛ جنگ نرم و اقتصادی

ملک‌حسینی با بیان اینکه پس از جنگ سخت، میدان‌های دیگری پیش روی کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ اقتصادی از مهم‌ترین عرصه‌هایی هستند که امروز کشور با آنها مواجه است.

وی گفت: رمز عبور از این شرایط، هوشیاری جمعی است و همان‌گونه که مردم تاکنون در صحنه حضور داشته‌اند، در ادامه نیز باید با شناخت دقیق شرایط و توجه به مسائل کشور عمل کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خطاب به مسئولان نیز گفت: مردم از تلاش‌های مسئولان و مواضع جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف قدردانی می‌کنند، اما انتظار دارند تصمیم‌ها و اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلی کشور و رهنمودهای رهبری دنبال شود.

اقتصاد مقاوم؛ نسخه عبور از فشارها

ملک‌حسینی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و اعتماد به جوانان تأکید کرد و افزود: همان‌گونه که جوانان کشور در حوزه‌های علمی و دفاعی توانستند در شرایط تحریم به دستاوردهای مختلف برسند، در حوزه اقتصادی نیز می‌توان با تکیه بر توان داخلی مسیر توسعه را دنبال کرد.

وی گفت: استفاده از ظرفیت جوانان، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند بخشی از مسیر مقابله با فشارهای اقتصادی باشد.

ملک‌حسینی همچنین خواستار مدیریت جهادی و عادلانه مسئولان در شرایط اقتصادی موجود شد و تصریح کرد: مردم در شرایط سخت اقتصادی نیازمند تصمیم‌های دقیق، عادلانه و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه هستند.

معلمان در خط مقدم جنگ نرم

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، خطاب به معلمان گفت: معلمان از ارکان اصلی تعلیم و تربیت نسل آینده هستند و نقش آنها در شرایط امروز کشور تنها به آموزش دروس محدود نمی‌شود.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و جنگ نرم، اظهار کرد: دشمنی که در میدان سخت نتوانست به اهداف خود برسد، امروز تلاش می‌کند از طریق فضای مجازی و جنگ شناختی بر نسل جوان اثر بگذارد.

ملک‌حسینی تأکید کرد: خانواده‌ها و معلمان نباید فرزندان را در این میدان تنها بگذارند و باید زمینه آشنایی نسل جدید با تاریخ، ظرفیت‌ها و دستاوردهای کشور را فراهم کنند.

وی با اشاره به برخی پیشرفت‌های علمی و ورزشی جوانان ایرانی، افزود: باید این واقعیت‌ها برای نسل نوجوان و جوان تبیین شود که بسیاری از دستاوردهای علمی کشور در شرایط تحریم و با تکیه بر توان داخلی به دست آمده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و هوشیاری جامعه گفت: آینده کشور نیازمند استقامت، بصیرت، استفاده از ظرفیت جوانان و مدیریت صحیح در عرصه‌های مختلف است.