به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «مسئله‌شناسی خانواده در استان بوشهر» عصر دوشنبه با هدف بررسی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه خانواده در استان بوشهر و شناسایی راهکارهای اجرایی برای تقویت و تحکیم بنیان خانواده برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر در این نشست با تشریح اهداف چهارمین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده که آبان ماه امسال برگزار می‌شود، بر ضرورت حرکت این رویداد علمی و تخصصی به سمت ارائه راهکارهای کاربردی و کارآمد تأکید کرد.

در ادامه نشست، طیبه پوربهی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر، گزارشی از عملکرد ستاد جوانی جمعیت در استان ارائه کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تحکیم و تعالی بنیان خانواده، اظهار کرد: توانمندسازی بانوان با رویکرد حمایت از فرزندآوری، توجه به مسائل مرتبط با ناباروری، تسهیلات فرزندآوری و حمایت‌های مرتبط با خانواده‌های دارای فرزند، ایجاد و توسعه خوابگاه‌های متأهلین، راه‌اندازی و تقویت اتاق‌های مادر و کودک و حمایت از خانواده‌های جوان اشاره کرد.

در این نشست، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه خانواده نیز به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و چالش‌های موجود در استان پرداختند و درباره راهکارهای تقویت همکاری بین دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی برای رفع مسائل خانواده بحث و تبادل نظر کردند.

چهارمین همایش ملی «تحکیم و تعالی بنیان خانواده» آبان ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه پیام نور استان بوشهر برگزار می شود .