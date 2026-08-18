به گزارش خبرنگار مهر، حامد مقصود طالقانی ظهر سه‌شنبه در همایش تحلیل صنایع پیشرو زیست‌محیطی منطقه صنعتی کاوه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری سبز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بی‌توجهی به کاهش آثار زیست‌محیطی، هزینه‌های سنگین‌تری در آینده به صنایع تحمیل می‌کند.

وی افزود: ایران دومین کشور پهناور خاورمیانه و هفدهمین کشور جهان است و ظرفیت‌های اکولوژیکی آن بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فراهم می‌کند.

مقصود طالقانی تصریح کرد: ۲۲۰ هزار واحد صنعتی در سامانه جامع محیط‌زیست ثبت شده که ۳۰ درصد آن‌ها در خوداظهاری، آلاینده شناسایی شده‌اند که آماری نگران‌ کننده ای برای کشور است.

وی ادامه داد: سالانه ۲۲۲ میلیون تن پسماند در کشور تولید می‌شود که ۳۲ درصد آن قابلیت بازیافت دارد اما کمتر از ۱۰ درصد آن بازیافت می‌شود و بخشی در طبیعت رها می‌شود.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تاکید کرد: وجود خشکسالی، کمبود آب و قطعی برق، حرکت صنایع به سمت سرمایه‌گذاری سبز و توسعه پایدار را ضروری کرده است.

وی افزود: صندوق ملی محیط‌زیست با استقلال حقوقی، مالی و اداری، به‌عنوان نهاد حمایتی در کنار صنایع فعالیت می‌کند.

مقصود طالقانی بیان کرد: تعامل صنعت و محیط‌زیست باید هم‌زمان با تولید و اشتغال، بر پایه اقتصاد پایدار دنبال شود تا توسعه صنعتی ضمن افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی، به حفظ منابع طبیعی و صیانت از محیط‌زیست نیز منجر شود.