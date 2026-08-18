  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

انصاری: ۴۰ درصد صنایع سبز استان مرکزی در ساوه مستقر هستند

انصاری: ۴۰ درصد صنایع سبز استان مرکزی در ساوه مستقر هستند

ساوه- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: ۴۰ درصد صنایع سبز این استان در ساوه مستقر هستند و این شهرستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنعت سبز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش تحلیل صنایع پیشرو زیست‌محیطی منطقه صنعتی کاوه ساوه اظهار کرد: افزایش واحدهای صنعتی کاوه از ۳۲۷ به حدود ۶۰۰ واحد، بار آلودگی تصفیه‌خانه ساوه را دو برابر کرده و توسعه صنعت سبز و بازچرخانی آب را ضروری ساخته است.

وی افزود: تعداد واحدهای صنعتی کاوه طی ۲۰ سال به حدود ۶۰۰ واحد رسیده و بار آلودگی تصفیه‌خانه ساوه نیز تقریباً دو برابر شده است که ارتقای زیرساخت‌های زیست‌ محیطی ضروری است.

انصاری تصریح کرد: برای تبدیل شهر صنعتی کاوه به شهر صنعتی سبز در برنامه پنج‌ساله آینده، باید برنامه‌ریزی و حرکت صنایع به سمت تولید پاک، کاهش مصرف منابع و پیشگیری از آلودگی آغاز شود.

وی ادامه داد: فناوری‌های تکمیلی مانند پلاسما می‌توانند در مدیریت پساب مؤثر باشند، اما استفاده از آنها باید با مدیریت و نظارت دقیق انجام شود تا از ایجاد آلاینده‌های خطرناک جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: صنعت سبز علاوه بر تصفیه پساب، مستلزم کاهش آلودگی هوا و صدا، مدیریت پسماند، کاهش مصرف آب و انرژی و بازاستفاده از منابع است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد صنایع سبز استان مرکزی در ساوه مستقر است و تاکنون ۱۳ واحد صنعتی متقاضی عنوان صنعت سبز بوده‌اند که پنج واحد موفق به دریافت مجوز شده‌اند.

انصاری بیان کرد: بازچرخانی آب در صنایع باید توسعه یابد و با استفاده از آب خاکستری، برداشت از منابع آب کاهش پیدا کند.

وی گفت: توسعه اقتصاد چرخشی و اکولوژی صنعتی در کاوه باید هم‌زمان با توسعه اقتصادی و حفاظت از آب، خاک، هوا و تنوع زیستی دنبال شود.

انصاری بر پایش مستمر مسائل زیست‌محیطی شهر صنعتی کاوه تأکید کرد و افزود: با واحدهای متخلف از الزامات زیست‌محیطی، از مسیر قانونی و قضایی برخورد می‌شود.

کد مطلب 6920215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها