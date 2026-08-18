تلاش برای پیدا کردن فرد گمشده در سواحل رمچاه قشم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا رضایی زاده، معاون عملیات آتش نشانی قشم گفت: از صبح امروز عملیات امداد و نجات برای یافتن تنها فرد باقیمانده از ۴ نفر فرد مغروق در آب های ساحل رمچاه قشم همچنان ادامه دارد.

رضایی زاده بیان داشت: عملیات امداد و نجات از ساعت ۷ صبح آغاز شد و ۲ نفر توسط نیروهای آتش نشانی و ۱ نفر توسط قایق های محلی از آب نجات یافتند.

وی اظهار داشت: تلاش های تیم های جستجو شامل قایق های صیادی، غواص، جت اسکی و ... برای یافتن اخرین فرد مفقود شده همچنان ادامه دارد.

وی گفت: شدت باد و جریان شدید آب، اجرای عملیات را با مشکل مواجه کرده است.

رضایی زاده اظهار امیدواری کرد با تلاش های تیم های مختلف بتوان فرد گمشده در اب های ساحل رمچاه را به دامان خانواده بازگرداند.