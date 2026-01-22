به گزارش خبرگزاری مهر، نجم الدین فریدونی اظهار کرد: از مجموع عملیات انجام شده در این مدت ۴۱۲ مورد مربوط به اطفای حریق و یک‌هزار و ۱۴ مورد به امداد و نجات و پیشگیری بوده است.

وی ادامه داد: در ۱۰ ماهه گذشته از امسال آتش‌نشانان این شهر جان یک‌هزار و ۲۳۰ شهروند قشمی حادثه‌دیده و گرفتار در سوانح مختلف را نجات دادند.

رییس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم توضیح داد: در این مدت همزمان با صدور پروانه ساختمانی به ۳۲۰ نفر سازنده، پیمانکار و کارفرما ضوابط آتش‌نشانی ابلاغ شده است.

فریدونی اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی از ۱۶۴ ساختمان با تصرف‌های مختلف اقامتی، تجاری و مسکونی و نظایر آن در این شهر برای دریافت تاییدیه ایمنی به عمل آمده و موارد حفاظت از آتش‌سوزی و تذاکرهای لازم برای رفع نواقص آنها ابلاغ شده است.

وی گفت: در نیمه نخست سال‌جاری میانگین زمان حضور آتش‌نشانان این شهر در محل وقوع حادثه کاهش یافته و حداکثر ظرف مدت سه دقیقه و ۵۲ ثانیه در محل حاضر می‌شوند.

رییس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم بیان کرد: در این مدت ۶ هزار و ۷۲۹ نفر از دانش‌آموزان مدارس، کارکنان اداره‌ها، مراکز نظامی و انتظامی، بنادر و دریانوردی و حراست مجتمع‌های تجاری آموزش‌های اولیه، ایمنی، آتش‌نشانی و پیشگیری از انواع حوادث و سوانح و نحوه استفاده از کپسول های خاموش کردن آتش را فرا گرفتند.

وی تصریح کرد: این اداره آتش‌نشانی در قالب چهار ایستگاه، ۴۸ نیروی عملیاتی و با برخورداری از یک فروند شناور آتش‌خوار و هشت دستگاه خودرو سبک و نیمه‌سنگین، عملیات امداد و نجات و اطفای آتش را در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس انجام می‌دهد.

فریدونی با یادآوری اینکه آتش نشانی یکی از مشاغل حساس و پرمخاطره‌ای است که در صف اول خدمات رسانی و امنیت حوادث در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس قرار دارد، افزود: آتش نشان وارد مکانی می‌شود که همه از آنجا می‌گریزند، گرچه این شغل استرس بالایی دارد، اما زمانی که نجات جان یک انسان محقق می‌شود لذت و شیرینی کار با تمام وجود حس می‌شود.

وی اعلام کرد: قشموندان برای برخورداری از هرگونه راهنمایی و مشاوره ایمنی می‌توانند با شماره تلفن ۱۲۵ در طول شبانه‌روز تماس حاصل کنند.