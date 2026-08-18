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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

توضیحات وزیر ارتباطات به نمایندگان درباره محدودیت‌ پلتفرم‌های خارجی

توضیحات وزیر ارتباطات به نمایندگان درباره محدودیت‌ پلتفرم‌های خارجی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال نمایندگان درباره نحوه باز و بسته شدن پلتفرم‌های خارجی در ایام جنگ پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح دستورکار نشست ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه) کمیسیون متبوعش، گفت: سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست امروز حضور داشت تا به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد.

وی اظهار کرد: محور سوالات مربوط به پلتفرم‌های خارجی بود، مبنی بر اینکه چرا این پلتفرم‌ها در شرایط جنگی باز و بسته شدند. وزیر به سوالات پاسخ داد و مقرر شد مستندات به نمایندگان سوال‌کننده ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام اقدامات صورت‌گرفته، اعم از باز و بسته شدن پلتفرم‌ها و ...، بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا کمیته ویژه تشکیل‌شده در شورای عالی امنیت ملی که مخصوص همین امر تدوین شده، انجام شده است.

وی ادامه داد: برخی از سوال‌کنندگان قانع شدند و تعدادی دیگر نیز مهلت یک‌هفته‌ای و یک‌ماهه برای قانع شدن خواستند و درخواست دریافت مستندات کردند تا نهایتاً تصمیم‌گیری کنند آیا این سوالات به صحن برود یا خیر.

قشقاوی خاطرنشان کرد: نکته مهم این بود که عموماً خارج از دایره وظیفه وزیر ارتباطات بود، اما نتیجه به تشخیص نمایندگان سوال‌کننده مرتبط است.

کد مطلب 6920457
زهرا علیدادی

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