برگزاری همایش ملی بزرگداشت بیهقی در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار شهردار ششتمد با رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، برگزاری همایش ملی بزرگداشت فریدالدین ابوالحسن علی بن زید بیهقی، مشهور به ابن‌فندق در سال ۱۴۰۶ مورد توافق و تأکید قرار گرفت. در این دیدار که ۲۶ مردادماه با حضور محمودرضا سلیمانی، شهردار ششتمد و محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ششتمد و ضرورت معرفی شایسته شخصیت علمی و ادبی ابوالحسن بیهقی مورد بررسی قرار گرفت.

ابوالحسن بیهقی، دانشمند و نویسنده قرن ششم هجری، از چهره‌های علمی و فرهنگی منطقه بیهق است که آثار متعددی در حوزه‌های گوناگون علمی و ادبی از خود به یادگار گذاشته است. «تاریخ بیهق» مهم‌ترین اثر شناخته‌شده اوست که افزون بر ارزش تاریخی، اطلاعات ارزشمندی درباره جغرافیا، فرهنگ و مشاهیر منطقه بیهق در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. منابع موجود همچنین از آثار عربی او در حوزه علوم اسلامی، از جمله شرح و مباحث مرتبط با نهج‌البلاغه، یاد کرده‌اند.

آرامگاه ابوالحسن بیهقی در شهر ششتمد نیز از جمله بناهای فرهنگی و تاریخی این منطقه است که در سال ۱۳۵۳ احداث شده و طراحی آن به مهندس حسین جودت و اجرای آن به مهربان نسبت داده شده است. معماری آرامگاه با بهره‌گیری از الگوی شش‌ضلعی و تأکید بر عدد «شش»، پیوندی نمادین با نام و پیشینه تاریخی ششتمد برقرار کرده است

در این دیدار تأکید شد که با توجه به جایگاه علمی و تاریخی این شخصیت و در عین حال ناشناخته ماندن بخش قابل توجهی از میراث علمی او، همایش ملی بزرگداشت ابوالحسن بیهقی در سال ۱۴۰۶ با حمایت و همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شود. برگزاری این همایش می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی گسترده‌تر آثار و اندیشه‌های ابوالحسن بیهقی، توجه پژوهشگران و دانشگاهیان به میراث علمی او، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ششتمد و همچنین تقویت جایگاه این شهر به عنوان یکی از کانون‌های میراث علمی و فرهنگی خراسان فراهم کند. همچنین مقرر شد ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی لازم برای برگزاری شایسته این رویداد ملی، با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و علمی و با محوریت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مجموعه مدیریت شهری ششتمد، مورد پیگیری قرار گیرد.