مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: عقیق (Agate) به‌عنوان یکی از کانی‌های نیمه‌قیمتی خانواده کوارتز، با فرمول شیمیایی $SiO_۲$ و ساختار بلوری شش‌وجهی، از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در صنعت جواهرسازی و فرهنگ ملل داشته است. این کانی به‌دلیل سختی بالا، ویژگی‌های فیزیکی منحصربه‌فرد و پیوند عمیق با سنت‌های شرقی، همواره مورد توجه زمین‌شناسان و تاریخ‌نگاران بوده است.

عقیق سنگ سیلیسی سخت و بی‌تخلخلی است که به‌دلیل ویژگی‌های بصری کدر و تنوع رنگی، از سایر هم‌خانواده‌های خود متمایز می‌گردد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که استفاده از این سنگ به هزاره‌های پیش از میلاد بازمی‌گردد و در متون کهن دانشمندانی نظیر ابوریحان بیرونی، جزئیات دقیقی از معادن و خواص آن ثبت شده است. افزون بر جنبه‌های فنی، ریشه‌شناسی نام عقیق و پیوند آن با آیین‌های کهن، ابعاد فرهنگی گسترده‌تری به این کانی بخشیده است.

مشخصات فیزیکی و کانی‌شناختی

عقیق از منظر علمی دارای ویژگی‌های ساختاری دقیقی است که پایداری و ارزش آن را تبیین می‌کند، ترکیب شیمیایی آن دی‌اکسید سیلیسیم ($SiO_۲$) با وزن مولکولی ۶۰/۰۸ در حالت خلوص، سیستم تبلور شش‌وجهی (Hexagonal)؛ وزن مخصوص حدود ۲/۶ و درجه سختی بین ۶/۵ تا ۷ در مقیاس موهس؛ و مقاومت فیزیکی، این کانی به‌دلیل سختی بالا، بر روی شیشه خط می‌اندازد و تنها با ابزارهای الماسه قابل تراش است. همچنین به‌دلیل تراکم بالا، سوهان‌خور نبوده و فاقد تخلخل است؛ عقیق در اثر مالش دارای الکتریسیته مثبت شده و در اثر برخورد قطعات، خاصیت تابندگی پیدا می‌کند. همچنین در صورت اصطکاک شدید با فلزات (مانند آهن)، توانایی تولید جرقه و آتش را داراست.

عقیق سلیمانی تراش نخورده

کانی عقیق، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شاخص خانواده «کلسدونی» و بر پایه ترکیب شیمیایی سیلیس، سهم قابل‌توجهی در صنعت جواهرسازی و بازارهای کانی‌های زینتی دارد. این سنگ که به‌واسطه تنوع در رنگ و ساختار نواربندی شناخته می‌شود، در کنار ارزش‌های زمین‌شناسی، جایگاه ویژه‌ای نیز در فرهنگ عامه و باورهای سنتی داراست. گزارش حاضر به بررسی طبقه‌بندی انواع، تحلیل باورهای پیرامون خواص و تفکیک رویکردهای علمی از ادعاهای سنتی در این حوزه می‌پردازد.

عقیق از منظر کانی‌شناسی، گونه‌ای کوارتز ریزبلورین است که به‌دلیل نفوذ ناخالصی‌های معدنی در فرآیند رسوب‌گذاری، طیف گسترده‌ای از نقش‌ها و رنگ‌ها را پدید می‌آورد. تنوع ساختاری این کانی موجب شده است تا علاوه بر کاربرد در هنرهای تزئینی، در ادوار مختلف تاریخی با مفاهیم معنوی و نمادین نیز پیوند بخورد. درک تمایز میان ویژگی‌های فیزیکی سنگ و ویژگی‌های منتسب به آن در علوم غریبه، برای انتخاب هوشمندانه این محصول ضروری است.

طبقه‌بندی گونه‌های شاخص عقیق بر اساس ویژگی‌های ظاهری آن است، تفاوت در ترکیبات شیمیایی فرعی و نحوه تشکیل لایه‌ها، منجر به پیدایش گونه‌های متنوعی شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: عقیق خزه‌ای (Moss Agate): مشخص‌شده با ادخال‌های سبز و سفید که شباهتی بصری به ساختارهای گیاهی دارند؛ عقیق شجر (Dendritic Agate): دارای الگوهای منشعب و درختی که در اثر نفوذ اکسیدهای منگنز و آهن شکل می‌گیرند؛ عقیق جزع / عقیق چشمی یا بابا غوری (Eye Agate): دارای لایه‌بندی متمرکز و حلقوی که در مرکز آن لکه‌ای تیره و مشابه چشم انسان دیده می‌شود؛ عقیق سرخ (Carnelian): از پرمصرف‌ترین انواع با طیف رنگی گرم (قرمز تا نارنجی) که شهرت جهانی دارد؛ عقیق سیاه (Black Onyx): سنگی با جلوه بصری تیره که در صنعت مد و جواهرات مدرن تقاضای بالایی دارد؛ عقیق کبود و آبی (Blue Lace Agate): گونه‌ای کمیاب‌تر با طیف رنگی آبی ملایم تا بنفش که دارای ارزش کلکسیونی است.

عقیق در فرهنگ عامه و باورهای سنتی و دینی

در طول تاریخ، برای انواع مختلف عقیق کارکردهای غیرمادی متعددی متصور بوده‌اند. در منابع غیررسمی و باورهای بازار، ویژگی‌هایی نظیر ارتقای سطح تمرکز، تقویت اعتمادبه‌نفس، ایجاد آرامش روانی و محافظت در برابر تنش‌های محیطی به این کانی نسبت داده می‌شود. همچنین، در حوزه‌های نمادگرایی، عقیق سبز با مفهوم «تعادل انرژی»، عقیق سرخ با «تقویت اراده و کنش‌گری» و عقیق سیاه با «حفاظت و دفع اضطراب» پیوند خورده است. البته از دیدگاه زمین‌شناسی و متون علمی معتبر، تمایز میان انواع عقیق صرفاً ناشی از نوسانات در ترکیب ناخالصی‌ها، نحوه نواربندی و هندسه رسوب‌گذاری است و شواهد تجربی و آزمایشگاهیِ قطعی برای اثبات «خواص درمانی» یا «متافیزیکی» این سنگ‌ها ارائه نشده است.

در روایات دینی زدودن فقر و نفاق، نیک فرجامی، برآورده شدن حوایج و دفع غم و اندوه از خواص عقیق برشمرده شده، و به استفاده از انگشتری عقیق سفارش شده است. این حدیث منسوب به امام باقر علیه‌السّلام است که: «هرکس از شیعیان ما انگشتر عقیق در دست کند، جز خیر و نیکی و فراوانی روزی و سلامتی از انواع بلاها نبیند. انگشتر عقیق امانی است از پادشاه ستمگر و از هرچه که انسان از آن بیم دارد و دوری می‌جوید».

ریشه‌شناسی واژگانی و پیوندهای فرهنگی

برخلاف برخی فرضیات که نام عقیق را برگرفته از رودی در ایتالیا می‌دانند، شواهد زبان‌شناختی نشان می‌دهد که این واژه ریشه‌ای عربی دارد. واژه «عقیق» در اصل به معنای موی زرد و بور نوزاد است، از این رو نام‌گذاری این سنگ با رسم قدیمی «عقیقه» گره خورده است؛ آیینی که در آن موی نوزاد در هفتمین روز تولد تراشیده شده و قربانی‌ای به همین نام برای او ذبح می‌گردد. در گنجینه غزالی آمده است که: «شادی به چیزی باشد که روا باشد که بر آن شاد شود، چنان که در عروسی و ولیمه و عقیقه و وقت آمدن فرزند و ختنه کردن و بازرسیدن از سفر.»

عقیق از عهد باستان به‌عنوان سنگی زینتی و مقدس شناخته می‌شده است. مستندات تاریخی نشان‌دهنده استفاده مصریان قدیم از این سنگ در ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. ابوریحان بیرونی در آثار خود از معادن عقیق در سرزمین‌های یمن، هند، جزیره سرندیب (سریلانکا)، روم و بلاد مغرب یاد کرده است. برخی دیگر از مورخان نیز به معادن عربستان و بصره اشاره داشته‌اند. اما در میان تمامی خاستگاه‌ها، «عقیق یمنی» یا «یمانی» به‌دلیل کیفیت برتر، رنگ منحصربه‌فرد و طراوت بصری، شهرتی جهانی داشته و همواره به‌عنوان مرغوب‌ترین نوع عقیق در میان کارشناسان و بازرگانان شناخته شده است.چنان که حافظ میگوید:

سال‌ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب

لعل گردد در بدخشان، یا عقیق اندر یمن

عقیق در شعر و ادب فارسی

در متون کلاسیک و فرهنگ‌های لغت ، سرخی و طراوت عقیق چنان زبانزد بوده که برای توصیف اشیای سرخ‌رنگ از استعاره «عقیق‌گون» استفاده شده است. در تشبیه و استعاره، از اشک سرخ عاشق در مقابل لبان سرخ معشوق عقیق کاربرد دارد، همچنین سرخی خون و سرخی می. مانند این ابیات:



من در غم تو عقیق می‌گریم (اشک خونین عاشق)

دانم که عقیق تو شکر خندد (لب معشوق)

*

لب میگون تو از غایت سرخی که در اوست

نتوان فرق نمودن ز عقیق یمنی

*

ای عقیق شکرآلودۀ تو پسته مثال

شوربخت این دلِ بریان که ندید از تو وصال

*

تو می به جامِ دگر کن که در پیاله من

به از شراب عقیقی بود سرشک عقیق

*

بسا که باده پرستان چشم ما هر دم

برات می، به عقیق مذاب بنویسند

از سوی دیگر، این باور وجود داشته که اگر عقیق سرخی رگه‌ای روشن‌تر داشته باشد را میان جگر گوسفند تازه ذبح شده قرار دهند، خون جگر را به درون می‌کشد و رنگ آن برمی‌گردد و آبدار و یکدست می‌شود. همین تعبیر را به خون جگر خوردن این گوهر (و البته در استعاره انسان) تعبیر می‌کنند، و رنگ عقیق جگری نیز از این رو به این سنگ اطلاق می‌شود:

ز خون دیده خود خوش‌دلم که از جگر است

عقیق چون جگری باشد از یمن باشد

همچنین در استفاده از عقیق رنگ سرخ آن مراد بوده و در تشبیه دانه انگو و گل لاله را نیز به عقیق و جام عقیقی مانند کرده اند، مانند این دو بیت از حافظ و منوچهری:

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

*

بشکفت لاله‌ها چو عقیقین پیاله‌ها

وانگه پیاله‌ها همه آکنده مشک و بان

در فرهنگ ایرانی اسلامی با بهره گیری از این گوهر که با یمن در پیوند است، به اویس قرنی و رابطه او با حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیز اشاره می‌شود و معانی بدیع می‌آفریند:

مست دیدی که شکوفه‌اش همه دُرّ است و عقیق؟

باده‌ای کو چو اویس قرنی دارد بو

*

برو ای دلِ سبک رو، به یمن به دلبر من

برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بها را

*

سنگ و گل را کند از یُمنِ نظر لعل و عقیق

هرکه قدرِ نفسِ بادِ یمانی دانست

عقیق جَزع یا عقیق چشمی یا بابا غوری لایه‌بندی متمرکز و حلقوی دارد و عمدتاً به رنگهای سفید و سیاه یا قهوه ای است، و لکه‌ای تیره و مشابه چشم انسان در خود دارد. این ویژگی نیز دستمایه بهره بردن شاعران از این سنگ شده است: مانند این بیت بدر چاچی:

لعلش از خنده شکر از دُرِ تر برگیرد

جزعش از گریه دُرَر بر طبق زر گیرد

یا این بیت از صفای اصفهانی:

خیزد از لعلِ تو یاقوتِ روان

ریزد از جزع، عقیقِ یمنم

همچنین این باور وجود داشته که از مکیدن عقیق و نگهداشتنش زیر زبان، تشنگی و تب فرو مینشیند، قدما باور داشته اند که عقیق رافع تشنگی و تعدیل کننده طبع گرم بوده است. در بعضی روایات نیز هنگامی که علی اکبر از فرط تشنگی نزد پدر رو می‌آورد، سید الشهداء انگشتر عقیق خود را در دهان او قرار می‌دهد تا تشنگی اش را فرو بنشاند و او را به صبر می‌خواند و مژده نوشیدن آب از دست پیامبر (ص) بعد از شهادت را به او می‌دهد:

دارم عقیقِ صبر به زیر زبان خویش

مانند خضر، تشنۀ آبِ بقا نیَم

همچنین از عقیق برای مهر بزرگان و شاهان استفاده می‌شده است، به این صورت که بر روی نگینِ عقیق نام یا لقبی را حک یا نقش می‌کردند نگین مُنقش و حک شده را در مرکب سیاه می زدند و آن را به عنوان مُهر امضا در پای فرمان یا نامه به کار می بردند. از همین جا اصطلاح زیر نگین یا زیر فرمان کسی بودن به وجود آمده است، در این بیت صائب:

روی سرخ خویش را کرد از تهی مغزی سیاه

چون عقیق ساده دل، هرکس که صاحب نام شد

او از سیاه شدن روی سرخ عقیق بر اثر مُرکّب مُهر، تصویری می‌سازد برای دوری از قدرت و نام‌آوری در عرصه سیاست.

کوتاه سخن اینکه عقیق فراتر از یک کانی سیلیسی ساده، نمادی از تلاقی علم زمین‌شناسی، تاریخ باستان و فرهنگ اسلامی ایرانی است. ویژگی‌های فیزیکی ممتاز نظیر سختی بالا و خاصیت جرقه‌زنی در کنار پیشینه غنی معدن‌کاوی در مناطقی چون یمن، این سنگ را به یکی از ارکان اصلی هنرهای تزئینی و اعتقادات سنتی در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کرده است. همچنین فراوانی این گوهر و کاربردهای بسیار آن نیز جهانی از معنا و نماد را نمایندگی میکند که نازک خیالی های شاعران و ادیبان ادب فارسی در این ساحت جلوه و بروز می‌یابد.