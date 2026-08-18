دانشگاه باید به سمت حل مسائل واقعی مازندران حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر سه شنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه استان مازندران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت توجه دانشگاهها به مسئولیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به جایگاه فرهنگ دینی در محیطهای دانشگاهی اظهار کرد: دانشگاه نباید نسبت به فرهنگ دینی، ارزشهای انقلاب اسلامی و تربیت نسل جوان بیتفاوت باشد و لازم است مأموریتهای فرهنگی و تربیتی در کنار آموزش و پژوهش دنبال شود.
آیت الله لائینی افزود: علم و تخصص زمانی میتواند در خدمت جامعه قرار گیرد که با اخلاق، معنویت و مسئولیت انسانی همراه باشد؛ چراکه برخورداری از دانش بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده رفتار صحیح و انسانی باشد.
وی با قدردانی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، بر تقویت برنامههایی که به شناخت پیشینه فرهنگی جامعه و افزایش هویت فرهنگی دانشجویان کمک میکند تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران در ادامه، حل مشکلات استان را از مهمترین عرصههای مسئولیت دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید مسائل و نیازهای واقعی مازندران را به عنوان اولویت فعالیتهای پژوهشی خود تعریف کند.
وی حوزه انرژی، مدیریت پسماند، آسیبهای اجتماعی و مسئله جمعیت را از جمله چالشهای اساسی استان عنوان کرد و افزود: انتظار میرود دانشگاه با ورود تخصصی به این حوزهها، علاوه بر انجام پژوهشهای علمی، راهکارهای کاربردی و قابل اجرا برای رفع مشکلات ارائه دهد.
لائینی با تأکید بر ضرورت حرکت دانشگاه به سمت پژوهشهای مسئلهمحور بیان کرد: دانشگاه باید از ظرفیت علمی و پژوهشی خود برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده کند و ارتباط میان دانشگاه و مسائل واقعی استان را بیش از گذشته تقویت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، پایداری اقتصادی دانشگاه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مدیریت دانشگاه باید به گونهای باشد که از ایجاد تراز منفی مالی جلوگیری شود و روند زیاندهی کاهش یافته و در نهایت مجموعه به سمت سودآوری حرکت کند.
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