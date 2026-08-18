امارات: پدافند هوایی در حال مقابله با تهدید موشکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار روسیاالیوم از تهدید موشکی علیه امارات خبر داد.
همزمان، وزارت کشور امارات اعلام کرد: پدافند هوایی در حال حاضر در حال مقابله با تهدید موشکی است.
سازمان مدیریت بحران و امور اضطراری امارات نیز تایید کرد که سامانه های پدافندی هوایی یک تهدید موشکی علیه کشور را رصد کرده اند.
وزارت دفاع امارات نیز اعلام کرد: ما آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدیدی را داریم.
وزارت کشور امارات با ارسال پیامهای هشدار اضطراری (Emergency Alert) بر روی تلفنهای همراه ساکنان، خواستار رعایت فوری تدابیر امنیتی و پناه گرفتن در اماکن امن شد.
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