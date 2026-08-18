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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

امارات: پدافند هوایی در حال مقابله با تهدید موشکی است

امارات: پدافند هوایی در حال مقابله با تهدید موشکی است

وزارت کشور امارات از فعال شدن سامانه‌های پدافندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار روسیاالیوم از تهدید موشکی علیه امارات خبر داد.

همزمان، وزارت کشور امارات اعلام کرد: پدافند هوایی در حال حاضر در حال مقابله با تهدید موشکی است.

سازمان مدیریت بحران و امور اضطراری امارات نیز تایید کرد که سامانه های پدافندی هوایی یک تهدید موشکی علیه کشور را رصد کرده اند.

وزارت دفاع امارات نیز اعلام کرد: ما آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدیدی را داریم.

وزارت کشور امارات با ارسال پیام‌های هشدار اضطراری (Emergency Alert) بر روی تلفن‌های همراه ساکنان، خواستار رعایت فوری تدابیر امنیتی و پناه گرفتن در اماکن امن شد.

کد مطلب 6920599

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