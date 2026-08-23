تلاش جهادی تیم پزشکی چناران؛ انجام ۲۷ عمل جراحی در یک روز

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مظفری گلوگاهی عصر یکشنبه به مناسبت اول شهریورماه روز پزشک ضمن تقدیر از پزشکان و کارکنان حوزه سلامت شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کادر پزشکی با وجود سختیهای فراوان با تمام توان و تعهد در مسیر خدمترسانی به مردم شهرستان گام برمیدارند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان چناران اذعان کرد: موفقیتهای حوزه درمان و ارائه خدمات مطلوب به بیماران، نتیجه تلاش مجموعهای هماهنگ از پزشکان، پرستاران و کارکنان درمانی است که با احساس مسئولیت و روحیه جهادی به مردم خدمت میکنند.
وی افزود: انجام ۲۷ عمل جراحی در یک روز در بخشهای زنان، ارتوپدی و چشم پزشکی، نمونهای از ظرفیت و توانمندی تیم پزشکی این شهرستان در ارائه خدمات تخصصی به شهروندان است.
مظفری گلوگاهی از زحمات تمامی پزشکان، کادر درمانی و فعالان حوزه سلامت چناران قدردانی کرد و نقش آنان را در ارتقا سلامت جامعه ارزشمند دانست.
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