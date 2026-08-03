به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی هدف از این نظارتها را صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ سلامت مردم دانست و اظهار کرد: محورهای اصلی برخورد شامل فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گرانفروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیربهداشتی و تاریخ مصرفگذشته، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی و عدم اجرای دستورالعملهای ابلاغی و ضوابط صنفی است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد بیان کرد: این اقدامات بهطور جدی در دستور کار بازرسان این مدیریت قرار دارد و تنها محدود به کافیشاپها نبوده و نظارت بر کالاهای اساسی به ویژه در حوزه نانواییها نیز ادامه دارد.
وی با تأکید بر نقش نظارتی اتحادیه کافیشاپها ادامه داد: اتحادیه مربوطه به طور مستمر بازرسیهای خود را از واحدهای صنفی انجام میدهد و واحدهایی که از اجرای دستورالعملهای ابلاغی و ضوابط صنفی سرپیچی کنند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.
صیادی گفت: بازرسان مدیریت نظارت بر اصناف، همراه با نمایندگان تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و شبکه بهداشت به صورت هفتگی و با تشکیل گشتهای مشترک بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت دارند و هرگونه تخلف صنفی، بهداشتی یا تعزیراتی را رصد و پیگیری میکنند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با اشاره به فرآیند قانونی پلمب واحدهای متخلف توضیح داد: پلمب واحدهای صنفی پس از طی مراحل قانونی، احراز تخلف و با دستور شعب تعزیرات حکومتی انجام میگیرد و این اقدام آخرین مرحله برخورد با واحدهایی است که نسبت به اخطارهای قبلی بیتوجه بوده و تخلفات خود را تکرار کردهاند.
وی با تاکید بر عزم جدی دستگاههای نظارتی به متصدیان واحدهای صنفی هشدار داد که رعایت موازین قانونی، دریافت مجوزهای لازم، رعایت نرخنامه و استانداردهای بهداشتی الزامی بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
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