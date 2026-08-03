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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

۲۴ کافی‌شاپ متخلف در مشهد پلمب شد

۲۴ کافی‌شاپ متخلف در مشهد پلمب شد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: ۸۳ واحد صنفی در مشهد طی ۲ ماهه گذشته با تشدید نظارتها بر صنوف پلمب شدند که ۲۴ مورد از آنها مربوط به کافی‌شاپ‌های متخلف بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی هدف از این نظارت‌ها را صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت مردم دانست و اظهار کرد: محورهای اصلی برخورد شامل فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران‌فروشی و عدم رعایت نرخ‌نامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیربهداشتی و تاریخ‌ مصرف‌گذشته، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی و ضوابط صنفی است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد بیان کرد: این اقدامات به‌طور جدی در دستور کار بازرسان این مدیریت قرار دارد و تنها محدود به کافی‌شاپ‌ها نبوده و نظارت بر کالاهای اساسی به‌ ویژه در حوزه نانوایی‌ها نیز ادامه دارد.

وی با تأکید بر نقش نظارتی اتحادیه کافی‌شاپ‌ها ادامه داد: اتحادیه مربوطه به‌ طور مستمر بازرسی‌های خود را از واحدهای صنفی انجام می‌دهد و واحدهایی که از اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی و ضوابط صنفی سرپیچی کنند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

صیادی گفت: بازرسان مدیریت نظارت بر اصناف، همراه با نمایندگان تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و شبکه بهداشت به‌ صورت هفتگی و با تشکیل گشت‌های مشترک بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت دارند و هرگونه تخلف صنفی، بهداشتی یا تعزیراتی را رصد و پیگیری می‌کنند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با اشاره به فرآیند قانونی پلمب واحدهای متخلف توضیح داد: پلمب واحدهای صنفی پس از طی مراحل قانونی، احراز تخلف و با دستور شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد و این اقدام آخرین مرحله برخورد با واحدهایی است که نسبت به اخطارهای قبلی بی‌توجه بوده و تخلفات خود را تکرار کرده‌اند.

وی با تاکید بر عزم جدی دستگاه‌های نظارتی به متصدیان واحدهای صنفی هشدار داد که رعایت موازین قانونی، دریافت مجوزهای لازم، رعایت نرخ‌نامه و استانداردهای بهداشتی الزامی بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6907403

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