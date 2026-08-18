«سمنان» از رتبه دوم تا صدرنشینی؛ خیز برای فتح قله «ایران دیجیتال»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در آیین تجلیل از فعالان طرح ملی «ایران دیجیتال» در مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان، بیان کرد: جایگاه دوم استان سمنان در این این طرح ملی شایان تقدیر است.

وی از پوشش ۱۵۱ مدرسه در این طرح خبر داد و در ادامه اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و تلاش مجموعه‌های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید برای دستیابی به جایگاه نخست کشور برنامه‌ریزی شود و این هدف با استمرار فعالیت‌ها و پیگیری جدی قابل تحقق است.

استاندار سمنان با بیان اینکه فناوری‌های نوین و دانش دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی امروز تبدیل شده است، اضافه کرد: در شرایط کنونی، افرادی که از دانش دیجیتال و مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی برخوردار نباشند، نمی‌توانند خود را با تحولات سریع جهان هماهنگ کنند؛ از این رو آموزش این مهارت‌ها باید از دوران دانش‌آموزی مورد توجه جدی قرار گیرد.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تقویت دانش‌آموزان در حوزه فناوری و هوش مصنوعی یاد آور شد:

دانش‌آموزانی که امروز در مسیر یادگیری فناوری‌های نوین قرار گرفته‌اند، مدیران، مسئولان و متخصصان آینده کشور هستند و نباید توانمندی‌های خود را دست‌کم بگیرند.

وی ادامه داد: نسل نوجوان و جوان کشور باید با اراده‌ای قوی برای ساختن آینده ایران تلاش کند و در مسیر پیشرفت علمی و فناوری، از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره را ببرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه همزمان زیرساخت‌های ارتباطی در استان تأکید کرد و افزود: در زمینه اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری نیز باید کنترل پروژه با جدیت دنبال شود و مناطقی که از شرایط مطلوب‌تری برخوردار نیستند، در اولویت قرار گیرند تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری پیش برود.

استاندار سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی برای پیگیری طرح‌های فناوری در جلسات شورای آموزش و پرورش استان اضافه کرد: وضعیت پیشرفت طرح «ایران دیجیتال» و اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری باید به صورت مستمر در این جلسات بررسی شود تا مشکلات احتمالی در حوزه زیرساخت، اعتبار و سایر موانع شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

کولیوند با بیان اینکه تقویت کشور نیازمند پیشرفت همزمان در عرصه‌های مختلف است، اظهار کرد: ایران قوی به اراده قوی نیاز دارد و باید در حوزه‌هایی همچون علم، فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد، صنعت و کشاورزی با جدیت در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.