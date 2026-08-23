پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در شهرستان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب، با اشاره به اجرای بازدیدهای مستمر کارشناسان سلامت محیط و کار از واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، مواردی از عدم رعایت موازین و مقررات بهداشتی در برخی واحدهای صنفی شناسایی شد که پس از تذکر، صدور اخطارهای بهداشتی و عدم رفع نواقص در مهلت تعیین‌شده، موضوع از مسیر قانونی پیگیری و در نهایت ۶ واحد صنفی شامل نانوایی و سوپرمارکت پلمب شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی افزود: سلامت مردم، حاصل مسئولیت‌پذیری، رعایت اصول بهداشتی و نظارت مستمر است و هرگونه بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به مخاطره بیندازد.

روح‌الله اکبرپور، رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان میناب، نیز با تشریح روند این بازدیدها گفت: کارشناسان سلامت محیط و کار به‌صورت مستمر واحدهای صنفی را از نظر بهداشت محیط و فردی، شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی و رعایت الزامات بهداشتی مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت مشاهده نواقص، موارد به متصدیان اعلام و اخطارهای لازم برای رفع آن‌ها صادر می‌شود.

وی افزود: در صورت بی‌توجهی به اخطارها و استمرار تخلفات، موضوع مطابق ضوابط و از طریق مراجع قانونی پیگیری شده و در نهایت، واحد متخلف تا زمان رفع نواقص و تأمین شرایط بهداشتی، پلمب خواهد شد.

اکبرپور با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، پیشگیری از تهدید سلامت عمومی و اطمینان از عرضه مواد غذایی سالم و ایمن به شهروندان است.

بهزادی در پایان با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است، گفت: رعایت موازین بهداشتی صرفاً یک الزام قانونی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی در برابر سلامت و اعتماد مردم است و مرکز بهداشت شهرستان میناب در مسیر صیانت از سلامت جامعه، با تخلفات بهداشتی برابر ضوابط قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.