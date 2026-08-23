به گزارش خبرنگار مهر، «خونابه میناب» نخستین رمان داستانی درباره حادثه مدرسه شجره طیبه میناب است که سیدحمیدرضا مهاجرانی برای نگارش آن به میناب سفر کرده و با مردم، خانوادههای شهدا و شاهدان این حادثه گفتوگو کرده است.
مهاجرانی که از مترجمان ادبیات عرب و آثار نویسندگان فلسطین و مقاومت است، در این اثر تلاش کرده است روایت این حادثه را از زاویهای متفاوت و از خلال زندگی مردم میناب بازگو کند. او برای نگارش رمان، حدود یک ماه در میناب و روستاهای اطراف آن حضور داشته و بخشی از این مدت را در آرامستانهای منطقه و در میان خانوادههای داغدار سپری کرده است.
نویسنده معتقد است برای روایت یک درد، باید در کنار آن درد و همنشین آن بود و نمیتوان از فاصلهای امن درباره حادثهای با این ابعاد نوشت. به همین دلیل، حضور میدانی در میناب و گفتوگو با مردم را بخش مهمی از فرآیند نگارش این رمان قرار داده است.
در «خونابه میناب» مردم میناب راویان این داستان هستند؛ آدمهایی که هرکدام به شکلی با حادثه مدرسه شجره طیبه مواجه شدهاند و تلاش کردهاند در روزهای پس از حادثه، در کنار خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان باشند.
مهاجرانی در این رمان از ظرفیتهای ادبیات داستانی برای روایت فاجعه استفاده کرده و تلاش کرده است از یک روایت صرفاً مستند یا گزارشی فاصله بگیرد و تصویری انسانی از رنج، سوگ و زندگی مردم میناب ارائه دهد.
این نویسنده پیش از انتشار کتاب نیز از رایزنی برای ترجمه «خونابه میناب» به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی خبر داده بود. همچنین نسخه عربی اثر در اختیار شماری از نویسندگان و چهرههای ادبی جهان عرب قرار گرفته است.
«خونابه میناب» در 360 صفحه توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده و اکنون در بازار کتاب در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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