یک واحد نانوایی متخلف در سقز پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارشهایی از شهروندان درباره تخلفات یک واحد نانوایی بربری در سقز، صبح یکشنبه موضوع در دستور کار واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی این شهرستان قرار گرفت.
بر اساس اعلام واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی سقز، گزارشهای مردمی در سامانه بازرسی درباره کمفروشی و تعطیلی خودسرانه این واحد ثبت شده بود که در پی آن، گشت مشترک دستگاههای نظارتی از محل فعالیت نانوایی بازدید کرد.
این بازدید با حضور نمایندگان فرمانداری، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اداره اماکن انجام شد و پس از بررسی موضوع، واحد مذکور تا اطلاع ثانوی پلمب شد.
نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی و برخورد با تخلفاتی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و تعطیلی خودسرانه از جمله اقدامات دستگاههای متولی تنظیم بازار در سقز اعلام شده است.
واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی سقز از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده مواردی همچون کمفروشی، گرانفروشی و تعطیلی خودسرانه نانواییها، موضوع را از طریق شماره ۰۸۷۳۶۲۲۳۸۸۸ داخلی ۱۲۲ اطلاع دهند.
نظر شما