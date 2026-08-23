چمران: هنوز خبری از برگزاری انتخابات شوراها در ۲۴ مهرماه ندارم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش یکی از اعضا از منطقه ۲۲ ارائه خواهد شد، اظهار کرد: اعطای مجوز به شهرداری برای انتشار اوراق قرضه مالی در ۱۴۰۵ و تعدادی نامگذاری معابر در دستور جلسه امروز قرار دارد.

وی افزود: گزارش تلفیق مالی سال ۱۳۹۶ نیز ارائه خواهد شد. اگر گزارش سالهای قبل را ارائه ندهیم گزارش سالهای بعد را نمی‌توانیم بررسی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص کاهش بدهی شهرداری به بانک‌ها خاطرنشان کرد: کار خوبی در شهرداری صورت گرفته است. بدهی به بانک‌ها زیاد بود و بهره آن هم به تبع این میزان بدهی افزایش یافته بود. بخش زیادی از آن حل و فصل شد و امروز بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها در حد قابل قبولی است که البته همین هم باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه حمل واگن‌ها و اتوبوس‌ها به دلیل شرایط جنگ متوقف شد، گفت: البته با این وجود تعدادی اتوبوس وارد شد. از طرفی تعدادی اتوبوس در جنگ آسیب دید که باید این آسیب‌ها جبران شود.

چمران در رابطه با برگزاری انتخابات شوراها، یادآور شد: هنوز خبری از برگزاری انتخابات در ۲۴ مهرماه امسال نیست و اگر هم هست بنده اطلاعی ندارم.

وی در مورد حذف نرده‌های خیابان آزادی، گفت: پیش‌بینی‌هایی در این خصوص در شهرداری صورت گرفت و قرار شد از لحاظ شکل ظاهری اقدامات کارشناسی انجام شود اما به هرشکل کار دنبال می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ما نام میدان آزادی را تغییر نخواهیم داد، تصریح کرد: این موضوع هیچ‌گاه مطرح نشده است. تغییر نام بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد نیز هنوز قطعی نشده و در حد پیشنهاد بود. باید بررسی‌ها انجام و با دفتر مقام معظم رهبری هماهنگ شود.

چمران با بیان اینکه در مورد مسکن طرح جدیدی ارائه نشده است، یادآور شد: اگر ایده و برنامه خاصی مطرح شده باشد هنوز چیزی به شورا ارائه نشده است.