به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ملی خدمات بشردوستانه هلال احمر در نوروز ۱۴۰۳ از ۲۴ اسفند سال گذشته در سراسر استان آغاز شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از مشارکت تمام معاونت‌های این جمعیت در طرح نوروزی ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: تعداد ۱۰۷ تیم فعال و هزار و ۲۱۰ نیروی فعال هلال‌احمر در طرح نوروزی مشارکت داشتند.

وی بیان کرد: امسال با اجرای طرح نوروزی شاهد کاهش حوادث ترافیکی در جاده‌های استان بودیم.

کاوسی به کاهش ۴۵ درصدی حوادث ترافیکی در استان اشاره و تصریح کرد: در مدت اجرای طرح نوروزی، ۷۲ حادثه توسط نیروهای هلال احمر پوشش داده شد که ۵۶ مورد آن حوادث جاده‌ای بوده است.

وی با اشاره به امدادرسانی به ۲۴۶ حادثه‌دیده در حوادث به وقوع پیوسته، گفت: تعداد ۲۰۳ مورد از این تعداد مربوط به حوادث جاده‌ای است و واژگونی با ۳۱ مورد همچنان در صدر حوادث جاده‌ای استان قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه مجموع مأموریت‌ها در طرح نوروزی سال گذشته ۱۳۷ عملیات و امسال ۷۲ عملیات بوده است، گفت: بهره‌وران از خدمات معاونت امداد و نجات در نوروز ۱۴۰۳، ۲۴۶ نفر بوده است.

کاوسی به خدمات معاونت جوانان در طرح نوروزی اشاره کرد و ادامه داد: در این مدت ۱۱۰ هزار و ۱۶۴ نفر تا ۱۶ فروردین از خدمات این معاونت بهره‌مند شده‌اند.

وی از پیوستن ۱۱ هزار و ۵۷۵ نفر به پویش بهرفت هلال‌احمر خبر داد و گفت: معاونت جوانان با هشت پایگاه ثابت در ورودی شهرها و شش اکیپ سیار سحاب در طرح نوروزی هلال‌احمر به مسافران خدمات ارائه کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تصریح کرد: معاونت داوطلبان این جمعیت نیز در ایام نوروز با اجرای طرح‌هایی نظیر طرح هلال رحمت، طرح نیابت، داوطلب یار امداد و نجات، پویش ملی بشردوستی، طرح مروج سلامت و غربالگری سلامت به مسافران و گردشگران نوروزی خدمت کرده است.

کاوسی بیان کرد: از ۲۴ اسفند سال گذشته تا ۱۶ فروردین ماه، ۹ هزار و ۴۸۰ نفر از پویش‌های معاونت داوطلبان و ۱۹ هزار و ۹۳۸ نفر از خدمات خانه‌های هلال بهره‌مند شدند.

وی از توزیع ۹۲۱ سبد معیشتی و ۵ سفره افطاری توسط معاونت داوطلبان در ماه مبارک رمضان و در قالب پویش هلال رحمت خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین از بهره‌مندی ۷ هزار و ۲۰۸ نفر از خدمات معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت خبر داد و گفت: این معاونت با ۱۵۱ مربی به ۲ هزار و ۹۶۳ نفر مراجعه کننده در این مدت آموزش‌های موردنیاز را ارائه کرده و همچنین ۴ هزار و ۲۴۵ بروشور آموزشی در بین مسافران توزیع شده است.

کاوسی اظهار داشت: همچنین در این مدت ۲ هزار و ۷۵۱ نفر از خدمات معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت استان استفاده کردند.

کاوسی تصریح کرد: تعداد کل بهره‌وران از خدمات ارائه شده در طرح نوروزی ۱۴۰۳ جمعیت هلال احمر استان تا شانزدهم فروردین شامل ۱۴۹ هزار و ۷۸۷ نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی خدمات بشردوستانه هلال احمر در نوروز ۱۴۰۳ در ایام تعطیلات عید سعید فطر نیز آماده خدمت به مسافران و گردشگران است.