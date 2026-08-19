صدور احکام میلیاردی برای متخلفان صنفی و قاچاقچیان کالا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: در شهرستان نهاوند پرونده عرضه ۲ هزار و ۲۴۱ کیلوگرم داروی مکمل دامپزشکی تاریخ‌مصرف‌گذشته به ارزش ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی بررسی شد و پس از احراز تخلف و نبود مدارک معتبر متهم علاوه بر حکم به ضبط و معدوم‌سازی کالا به پرداخت ۴ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال جریمه نقدی، معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم شد.

وی در خصوص پرونده تخلف در شهرستان تویسرکان افزود: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی تویسرکان به پرونده عرضه ۱۸ بسته سم کشاورزی و ۶ بسته کود شیمیایی تاریخ‌مصرف‌گذشته به ارزش ۲۹۴ میلیون ریال رسیدگی کرد و براساس رای صادره متخلف این پرونده علاوه بر ضبط و انهدام کالاهای مکشوفه به پرداخت یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان همچنین از کشف و ضبط محموله قاچاق در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: پرونده حمل ۵ هزار و ۱۷۰ عدد دستمال جادویی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نهاوند مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این پرونده متهم علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت ۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال جریمه بابت کالا و همچنین ۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال بابت ارزش خودروی حامل کالا محکوم شد که در مجموع جزای نقدی این متهم به ۶ میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال رسید.

محمدی در پایان با تاکید بر تداوم نظارت‌ها، تصریح کرد: بازرسان ادارات دامپزشکی، جهاد کشاورزی و صمت با همکاری پلیس امنیت اقتصادی مسئولیت شناسایی و ارسال گزارش این تخلفات را بر عهده داشتند و دستگاه تعزیرات حکومتی با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت جامعه و بازار را به خطر بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.