کشف ۳۰۰ کیلوگرم مواد معدنی قاچاق در پارک ملی ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، هاتم شیرچنگ روز چهارشنبه از شناسایی و توقیف دو دستگاه خودروی مشکوک و کشف ۳۰۰ کیلوگرم مواد معدنی قاچاق در محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده ارسباران خبر داد و اظهار کرد: در جریان گشت و پایش شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت پارک ملی ارسباران و محیط زیست شهرستان کلیبر ۲ دستگاه خودروی سواری مشکوک در داخل منطقه مشاهده و پس از شناسایی و بررسی، با اخذ دستور از دادستان شهرستان کلیبر متوقف شد و افراد متخلف دستگیر شدند.

شیرچنگ افزود: در بازرسی کامل از خودروها، یک دستگاه موتور برق، یک دستگاه دژبر بزرگ و حدود ۳۰۰ کیلوگرم مواد معدنی قاچاق کشف و ضبط شد.

رئیس پارک ملی ارسباران ادامه داد: پس از هماهنگی با دادستان شهرستان کلیبر، متخلف و ادوات و مواد معدنی مکشوفه برای طی مراحل قانونی به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلیبر تحویل داده شد.

وی با تأکید بر عزم جدی اداره محیط زیست برای صیانت از عرصه‌های ارزشمند ارسباران گفت: گشت و پایش مناطق تحت مدیریت به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی و فعالیت‌های مخرب در زیستگاه‌های حساس، مطابق قانون برخورد خواهد شد.