به گزارش خبرنگار مهر، دوفصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، با هدف گرامیداشت اندیشه‌های رهبر شهید، فراخوان مقاله‌ای را با رویکرد «خوانش فقهی–حقوقی» منتشر کرد.

این فراخوان ویژه شماره پاییز و زمستان ۱۴۰۵ است و از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان دعوت شده است آثار خود را در محورهای اعلام‌شده به این نشریه علمی ارسال کنند.

دوفصلنامه «فقه و حقوق خانواده» دارای رتبه «الف» از کمیسیون نشریات وزارت علوم و نیز جزء نشریات هسته و Q۱ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است و با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران منتشر می‌شود.

محورهای اصلی این فراخوان عبارتند از: نهاد خانواده و انگیزه‌های حکمرانی در حوزه زن، ابعاد نقض حقوق بشر و بشردوستانه در جبهه مقاومت اسلامی، سبک زندگی و جایگاه خانواده در جنگ، الگوی حکمرانی در حوزه زن؛ نقد و بررسی، مطالعه تطبیقی کنوانسیون‌های بین‌المللی در حقوق خانواده و زن، مطالبات زن مسلمان و تبیین مفاهیم مرتبط با جنگ و خانواده، و خوانش فقهی–حقوقی از اندیشه‌های رهبر شهید امام خامنه‌ای(ره) در حوزه خانواده و زن

بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال مقالات تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است و پژوهشگران می‌توانند از طریق سامانه نشریه به نشانی flj.isu.ac.ir نسبت به ثبت و ارسال مقاله اقدام کنند.