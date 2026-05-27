بندر امام خمینی گلوگاه اصلی امنیت غذایی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد دو ماهه جابهجایی کالا اظهار کرد: بر اساس دادههای آماری، در فروردین و اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، مجموعاً هشت میلیون و ۵۹ هزار تن کالا در جادههای استان جابهجا شده و در همین مدت، ۴۷۳ هزار بارنامه مصرفی نیز صادر شده است که این اعداد بیانگر جایگاه راهبردی استان در زنجیره تأمین کشور است.
وی در خصوص عملیات ویژه جابجایی کالاهای اساسی افزود: برای جابهجایی این حجم از کالای اساسی از مبدأ «بندر امام خمینی»، ۹۱ هزار و ۴۱۴ سفر جادهای به ثبت رسیده است تا روند تأمین نیازهای ضروری کشور با سرعت انجام شود.
خسروی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به عملکرد اردیبهشتماه توضیح داد: در اردیبهشتماه سال جاری، حجم جابهجایی کالای اساسی به یک میلیون و ۹۶ هزار و ۳۶۴ تن رسیده که این جابهجاییها در قالب ۴۷ هزار و ۳۵۷ سفر جادهای به مقاصد مختلف کشور انجام شده است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه ناوگان تصریح کرد: تلاش مجموعه ادارهکل بر این است که با پایش دقیق فرآیندها در پایانههای حملونقل، جریان جابهجایی کالا با بالاترین بهرهوری تداوم یابد تا نیازهای کشور به نحو احسن تأمین شود.
وی بیان کرد: این ادارهکل با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود و همکاری فعالان حوزه حملونقل، پایش مستمر روند تخلیه و جابهجایی کالا را در اولویت برنامههای خود قرار داده است تا هیچ وقفهای در شبکه توزیع ایجاد نشود.
