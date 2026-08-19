به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طلایی مقدم صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان یزد گفت: عملیات اجرایی ۵۱۲ پروژه با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در هفته دولت سال ۱۴۰۵ کلنگ‌زنی یا افتتاح می‌شود.

وی گفت: از این تعداد، ۴۹۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۱۷ پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۷۳ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

پیشرفت پروژه‌های جاده‌ای و نقش معادن

وی با اشاره به تعیین تکلیف بخش عمده پروژه‌های جاده‌ای استان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی معادن و صنایع استان به پروژه‌های عمرانی هدایت شده و حمایت قابل توجهی از سوی دستگاه‌های نظارتی برای تحقق این مهم صورت گرفته است.

طلایی مقدم افزود: ۲.۷ همت از محل ظرفیت‌های قانونی معادن تنها در محور یزد – طبس هزینه شده و ۳ تا ۲۲ کیلومتر از این محور که تعیین تکلیف نشده بود، ساماندهی شد. همچنین اولویت استفاده از پیمانکاران و مشاوران بومی در پروژه‌های عمرانی استان مورد تأکید است.

آبرسانی و پروژه‌های انتقال آب

معاون عمرانی استاندار یزد در تشریح اقدامات حوزه آب گفت: خط دوم آب شرب و خط دوم انتقال آب از خلیج فارس در دستور کار قرار دارد و اتصال خط پدافندی به شبکه شرب برای شرایط بحرانی انجام شده است.

وی از برگزاری مناقصه برای ۴ قطعه از پروژه انتقال آب خلیج فارس خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این پروژه، ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب به استان یزد منتقل خواهد شد و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

پروژه‌های پساب و رینگ آب یزد

طلایی مقدم با اشاره به پیگیری پروژه پساب و انتقال فاضلاب در قالب کنسرسیوم گفت: مقرر شده مناقصه ۱۵۰ کیلومتر از این پروژه تا شهریور ماه برگزار شود و با تأمین مالی از محل فاضلاب، خطوط و مخازن رینگ آب یزد تکمیل خواهد شد.