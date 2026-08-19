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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۱۲ پروژه عمرانی یزد با اعتبار ۱۰۱ همت در هفته دولت

افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۱۲ پروژه عمرانی یزد با اعتبار ۱۰۱ همت در هفته دولت

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵۱۲ پروژه با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در هفته دولت سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طلایی مقدم صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان یزد گفت: عملیات اجرایی ۵۱۲ پروژه با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در هفته دولت سال ۱۴۰۵ کلنگ‌زنی یا افتتاح می‌شود.

وی گفت: از این تعداد، ۴۹۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۱۷ پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۷۳ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

پیشرفت پروژه‌های جاده‌ای و نقش معادن

وی با اشاره به تعیین تکلیف بخش عمده پروژه‌های جاده‌ای استان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی معادن و صنایع استان به پروژه‌های عمرانی هدایت شده و حمایت قابل توجهی از سوی دستگاه‌های نظارتی برای تحقق این مهم صورت گرفته است.

طلایی مقدم افزود: ۲.۷ همت از محل ظرفیت‌های قانونی معادن تنها در محور یزد – طبس هزینه شده و ۳ تا ۲۲ کیلومتر از این محور که تعیین تکلیف نشده بود، ساماندهی شد. همچنین اولویت استفاده از پیمانکاران و مشاوران بومی در پروژه‌های عمرانی استان مورد تأکید است.

آبرسانی و پروژه‌های انتقال آب

معاون عمرانی استاندار یزد در تشریح اقدامات حوزه آب گفت: خط دوم آب شرب و خط دوم انتقال آب از خلیج فارس در دستور کار قرار دارد و اتصال خط پدافندی به شبکه شرب برای شرایط بحرانی انجام شده است.

وی از برگزاری مناقصه برای ۴ قطعه از پروژه انتقال آب خلیج فارس خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این پروژه، ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب به استان یزد منتقل خواهد شد و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

پروژه‌های پساب و رینگ آب یزد

طلایی مقدم با اشاره به پیگیری پروژه پساب و انتقال فاضلاب در قالب کنسرسیوم گفت: مقرر شده مناقصه ۱۵۰ کیلومتر از این پروژه تا شهریور ماه برگزار شود و با تأمین مالی از محل فاضلاب، خطوط و مخازن رینگ آب یزد تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 6921202

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