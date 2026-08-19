به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به رویکرد جدید استان در توسعه اقتصادی گفت: در گام نخست اجرای «یزد پایدار»، ناپایداری‌ها احصا و از بارگذاری صنایع آلاینده در محور مهریز-عقدا جلوگیری شد.

وی تغییر مسیر توسعه استان به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را از مهم‌ترین سیاست‌های این طرح عنوان کرد و افزود: در همین راستا، توسعه بخش خدمات و تکمیل زنجیره‌های ارزش در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی از رشد قابل توجه فروش شرکت‌های دانش‌بنیان استان خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ما رسیدن به ۶۰ همت است که تاکنون ۲۷ همت آن محقق شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد همچنین به تعریف دو پروژه بزرگ در حوزه اقتصاد چرخشی اشاره کرد و اظهار داشت: استحصال عناصر نادر خاکی و بازیافت باطله‌های معدنی، دو طرح راهبردی استان برای خلق ثروت پایدار هستند.

وی توسعه لجستیک و ایجاد شرکت‌های بازرگانی را از دیگر محورهای تجارت و بازرگانی در یزد دانست و خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری نیز به عنوان یک اقدام کلیدی دنبال می‌شود و استان یزد به عنوان پایلوت ملی بهره‌وری انتخاب شده است.

رحمانی در پایان با تأکید بر نگاه اجتماعی طرح «یزد پایدار»، توانمندسازی بانوان را از جمله اولویت‌های مهم این برنامه برشمرد.