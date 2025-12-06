جعفر گودرزی رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیئت مدیره دوره جدید انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران با حضور اعضای منتخب و در محل خانه سینما برگزار شد.
در این نشست، جعفر گودرزی بهاتفاق آرا بهعنوان رئیس انجمن برای مدت ۲ سال آینده انتخاب شد.
همچنین براساس تصمیم اعضای هیئت مدیره، تقسیم مسئولیتهای دوره جدید به شرح زیر انجام شد:
کامران ملکی: نایبرئیس
رضا صائمی: خزانهدار
ذبیحالله رحمانی: دبیر
محمدرضا لطفی: سخنگو
در این جلسه، اعضا درباره ساماندهی، تقویت عملکرد و فعالتر شدن کمیتههای تخصصی انجمن و بررسی آخرین وضعیت مسائل صنفی نیز به تبادل نظر پرداختند.
هیئت مدیره جدید ضمن قدردانی از مشارکت گسترده و همراهی اعضا در مجمع عمومی و انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرد که این همکاری و تعامل سازنده در طول سالهای پیش رو و در همه برنامهها و فعالیتهای انجمن استمرار داشته باشد.
مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن سیفالله داد خانه سینما برگزار شد و بر اساس نتایج این مجمع و به ترتیب آرا جعفر گودرزی، کامران ملکی، محمدرضا لطفی، ذبیحالله رحمانی و رضا صائمی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مهیار جوادیفر بهعنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شدند.
نظر شما