به گزارش خبرنگار مهر، سجاد عالیخانی ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: هجدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی استان همدان از ۲۶ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار میشود.
وی افزود: صنعتگران لرستانی با ارائه و عرضه محصولات خود در رشتههای ورشوسازی، هنرهای چوبی و فیروزهکوبی در این نمایشگاه حضور دارند و ظرفیتها و توانمندیهای صنایعدستی استان را به بازدیدکنندگان معرفی میکنند.
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به اهمیت حضور صنعتگران در نمایشگاههای تخصصی، گفت: نمایشگاهها از مهمترین بسترهای معرفی ظرفیتها و تولیدات صنایعدستی، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و توسعه بازار فروش محصولات به شمار میروند.
عالیخانی، ادامه داد: حضور صنعتگران در نمایشگاههای سراسری، علاوه بر فراهمکردن فرصت بازاریابی و فروش مستقیم محصولات، زمینه آشنایی باسلیقه و نیازهای بازار، شناسایی مشتریان جدید و ایجاد ارتباط با فعالان حوزه صنایعدستی سایر استانها را فراهم میکند.
وی با تأکید بر نقش صنایعدستی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، بیان کرد: حمایت از حضور هنرمندان و صنعتگران در نمایشگاهها میتواند به توسعه بازار فروش، افزایش انگیزه تولید، رونق کسبوکارهای خرد و خانگی و در نهایت حفظ و ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه صنایعدستی کمک کند.
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان، تصریح کرد: معرفی توانمندیهای هنرمندان لرستانی در رویدادهای ملی، فرصت مناسبی برای شناساندن هنرهای اصیل و بومی استان و فراهمکردن زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان صنایعدستی لرستان در بازارهای ملی است.
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