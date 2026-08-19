به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عناد پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ارکان مساجد استان قزوین اظهار کرد: سازمان همکاری اسلامی، امسال را به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص) به عنوان سال پیامبر نامگذاری کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز بر معرفی مکتب پیامبر(ص)، نظام اجتماعی ایشان و مسجد به عنوان مقر راهبری جامعه نبوی تأکید دارد.

وی افزود: حوادثی که در جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات پس از آن رخ داد، شرایط را تا حدی تغییر داد، اما ما همچنان خود را میراث‌دار و پیروان راستین پیامبر(ص) می‌دانیم و باید در عمل نیز سنت نبوی را دنبال کنیم.

مشاور امور روحانیون رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه مسجد در سیره پیامبر اسلام(ص) بیان کرد: پیامبر(ص) در میان همه سازه‌ها و نهادهای اجتماعی که ایجاد کرد، مسجد را به عنوان کانون اصلی قرار داد؛ مسجد پایگاه تربیت انسان، هدایت، سازماندهی مؤمنان، ارزیابی وضعیت جامعه، پایش پیشرفت‌های اجتماعی و اداره امور مدینه بود.

وی ادامه داد: هر جا مسجد ساخته شد، این کانون اجتماعی نیز شکل گرفت و بسیاری از فعالیت‌های پیامبرانه و رسالت انبیا در مسجد دنبال شد؛ بنابراین مسجد در نگاه اسلامی یک نهاد جامع و اثرگذار در زندگی اجتماعی مردم است.

مسجد؛ محور مردم‌سالاری دینی

عناد با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم عنوان کرد: مسجدمحوری، معلم‌محوری و توجه به مضامین دینی مبتنی بر مسجد از برنامه‌های کلان دولت است و در جامعه مردم‌سالار دینی، مسجد باید نقطه کانونی اداره امور اجتماعی محله باشد.

وی تصریح کرد: احزاب، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر نهادهای مدنی می‌توانند یار و مددکار مسجد باشند، اما محور اصلی مردم‌سالاری دینی و اداره امور محله باید در کانون مسجد شکل بگیرد.

مشاور امور روحانیون رئیس‌جمهور، امام جماعت را محور اصلی راهبری مسجد دانست و گفت: امام جماعت مغز متفکر و قلب تپنده مسجد است و با همکاری سایر ارکان مسجد می‌تواند از این نقطه نورانی، محیط محله و جامعه پیرامون خود را راهبری و هدایت کند.

وی افزود: اگر مسجد به این جایگاه برسد، موضوعاتی همچون ارتقای دانش و فرهنگ، رفاه، بهداشت، اشتغال، تقویت اعتقادات و حل مسائل اجتماعی می‌تواند در سطح محله دنبال شود؛ این مدل موجب کوچک‌تر شدن دولت و تقویت مردم‌سالاری خواهد شد.

هر مسجد باید برای محله خود برنامه توسعه داشته باشد

عناد با تأکید بر ضرورت مسئله‌شناسی در مساجد گفت: اگر قرار است محله با محوریت مسجد محل حل مسئله باشد، نخستین گام، وضعیت‌شناسی است؛ هر مسجد باید نقاط قوت و ظرفیت‌های محله، نقاط ضعف و کاستی‌ها، تهدیدهای موجود و فرصت‌های پیش‌رو را شناسایی کند.

وی ادامه داد: بر اساس این ارزیابی، باید برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین، اولویت‌ها تعیین و دستگاه‌های پشتیبان و حامی برای اجرای برنامه‌ها مشخص شوند و پس از آن نیز عملیات، کنترل مدیریتی، سنجش و پایش میزان پیشرفت صورت گیرد.

مشاور امور روحانیون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های مختلف در استان قزوین خاطرنشان کرد: بسیج، سپاه، دستگاه‌های متولی امور مساجد و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و دیگر مجموعه‌ها در استان برای کمک به این مسیر پای کار هستند و با هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان که اهتمام جدی به این موضوع دارد، می‌توان حرکت بهتری را دنبال کرد.

مسجد باید پناهگاه همه بی‌پناهان باشد

عناد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های مکتب پیامبر اسلام(ص) گفت: پیامبر(ص) با اخلاق، بندگی خدا و محوریت وحدت شناخته می‌شود و مسجد نیز باید کانون اخلاق، انسانیت، معنویت و وحدت باشد.

وی تأکید کرد: مسجد نباید فقط محل امید مؤمنان، مسلمانان، نمازگزاران و گروه‌های خاص باشد، بلکه باید به تعبیر رهبر انقلاب، پناهگاه همه بی‌پناهان با هر کیش و آیین، نگاه و گرایش و فکر و اندیشه باشد.

مشاور امور روحانیون رئیس‌جمهور در پایان گفت: تحقق این الگو کار آسانی نیست و نیازمند همکاری روحانیون، ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد، بسیج، دستگاه‌های متولی و همه فعالان این عرصه است، اما می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری محله‌ای متوازن و جامعه‌ای مبتنی بر الگوی مسجد باشد.