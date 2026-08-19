حمایت چین از موضع روسیه در قبال جزایر کوریل جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: پکن با اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه درباره ژاپن و مفاد منشور سازمان ملل متحد موافق است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در روز دوشنبه به مقام‌های ژاپنی توصیه کرد به جای حمله به روسیه، بر مسائل داخلی کشور خود تمرکز کنند.

لاوروف این اظهارات را در واکنش به بیانیه‌هایی مطرح کرد که توکیو درباره سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به جزیره ایتوروپ صادر کرده بود؛ این جزیره یکی از جزایر کوریل جنوبی است که ژاپن آن را «سرزمین‌های شمالی» می‌نامد.

وزیر امور خارجه روسیه گفته بود:همکاران ژاپنی اکنون تلاش می‌کنند حقوق بین‌الملل را مطابق با منافع خود و منافع ایالات متحده، متحد نزدیکشان بازتعریف کنند و می‌کوشند از مسئولیت تاریخی در قبال اشتباهات گذشته خود شانه خالی کنند.

لاوروف افزود: مقامات ژاپنی قانون اساسی خود را که بر عدم استفاده از تسلیحات هسته‌ای و انجام عملیات در خارج از کشور تاکید دارد را نقض می کنند و این موضوع نگران کننده است.

وی افزود: مقامات ژاپنی امیدوارند از طریق مطرح کردن انتقاد علیه روسیه و متهم کردن ما به نقض قوانین بین‌المللی، توجه‌ها را منحرف کنند.