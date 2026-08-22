به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر شنبه در دومین جلسه شورای اداری این اداره کل اظهار کرد: روند تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان در چهار ماهه نخست سال جاری کاهشی بوده و تعداد جانباختگان این حوادث با کاهش هفت درصدی به ۱۰۴ نفر رسیده است.
وی با اشاره به جزئیات این کاهش افزود: بخش قابل توجهی از کاهش تلفات در این مدت به عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت مربوط میشود؛ موضوعی که از اهمیت استمرار اقدامات ایمنی و پیشگیرانه در محورهای استان حکایت دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان در ادامه، افزایش جابهجایی کالا در استان را یکی دیگر از شاخصهای عملکردی این حوزه عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۱۳ هزار و ۳۲۱ بارنامه در استان صادر شده و بیش از سه میلیون و ۴۶ هزار تن کالا از طریق ناوگان حملونقل جادهای جابهجا شده است.
مصدقی اظهار کرد: حجم جابهجایی کالا در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین از رشد جابهجایی مسافر در شبکه حملونقل جادهای گلستان خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت ۷۷۱ هزار و ۵۰۸ مسافر در قالب ۸۶ هزار و ۶۰۶ سفر در استان جابهجا شدهاند که این بخش نیز رشد پنج درصدی را تجربه کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای ترانزیتی پایانه مرزی اینچهبرون اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۶۶ هزار و ۸۶۶ تن کالا در قالب دو هزار و ۸۷۲ عملیات ترانزیتی ورودی و خروجی از این پایانه جابهجا شده است.
مصدقی تأکید کرد: همزمان با پیگیری برنامههای مرتبط با ارتقای ایمنی و کاهش سوانح جادهای، توسعه و رونق حملونقل کالا، مسافر و ترانزیت نیز در دستور کار مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان قرار دارد.
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