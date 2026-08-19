نقشه راه آسیاتک برای تجهیز ۸۰ شهر به شبکه مستقل فیبرنوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی یوسفی‌زاده مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت انتقال داده‌های آسیاتک که امروز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در مرکز نوآوری و شتابدهی دایمون برگزار شد، با اشاره به عملکرد سال گذشته شرکت و مسیر پیش‌روی این مجموعه، گفت: آسیاتک یک شرکت تکنولوژی‌محور است و به همین دلیل، تغییرات در سبد محصولات، نوع خدمات و نوآوری‌هایی که وظیفه خود می‌دانیم در شرکت ایجاد کنیم، باید همواره به‌روز باشد تا برای مجموعه، همکاران و سهامداران ارزش‌آفرینی کند و در نهایت بتوانیم بهترین مسیر را برای حضور مستمر، جامع و کامل در اکوسیستم ارتباطات و دیجیتال کشور ترسیم کنیم.

توسعه سبد خدمات؛ از رایانش ابری تا حسابداری آنلاین

یوسفی‌زاده با اشاره به خدمات و شرکت‌های زیرمجموعه آسیاتک اظهار کرد: آسیاتک در حوزه رایانش ابری و خدمات کامپیوتینگ فعالیت می‌کند. همچنین شرکت فعال در حوزه محتوا و سرویس‌های جدید نیز در مجموعه حضور دارد. علاوه بر این، شرکت جدیدی که امسال به مجموعه اضافه شده، در حوزه ابر حسابداری، CRM و مدیریت مشتریان برای انواع کسب‌وکارها خدمات ارائه می‌دهد و این خدمات با ترکیبی از اطلاعات، هوش مصنوعی، مهارت‌های نرم‌افزاری و دانش مدیریتی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در سال قبل‌تر نیز یک شرکت دیگر به این مجموعه اضافه شد که دوره گذار و مرج خود را در سال ۱۴۰۴ کامل کرده و در سال ۱۴۰۵، نسل جدیدی از خدمات مبتنی بر سرویس‌های زیرساختی شرکت، در آن پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد.

سهم بازار و روند رشد شرکت

مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با اشاره به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر اساس گزارش این سازمان تا منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، سهم بازار شرکت در میان اپراتورهای بخش خصوصی به ۳۵.۲ درصد رسیده و در کل کشور نیز در بین اپراتورهای ثابت، سهم ما به ۱۲.۳۸ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: از روز تأسیس شرکت تا امروز، روند توسعه سرمایه و ارزش شرکت به‌صورت مستمر ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه شرکت از ۳.۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ به ۱۱۵۰ میلیارد تومان در آخرین مرحله رسیده است. امیدواریم بر اساس گزارش‌ها و طرحی که امروز ارائه می‌شود، بتوانیم بخشی از سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۳ را در قالب افزایش سرمایه به‌کار بگیریم و ارزش‌های جدیدی برای شرکت خلق کنیم.

رشد درآمد و سود؛ پیش‌بینی‌های ۱۴۰۵

وی با اشاره به عملکرد مالی شرکت گفت: روند رشد درآمد و سود در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۴، ۲۷ درصد بوده و پیش‌بینی ما تا پایان ۱۴۰۵ نیز ۲۹ درصد رشد است؛ رشدی که تا پایان تیرماه، متناسب با برنامه‌ریزی انجام‌شده، محقق شده است. امیدواریم توان شرکت در مواجهه با شرایط پیش‌ِرو به‌گونه‌ای باشد که بتواند حداقل بودجه و حتی فراتر از آن را در شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی پوشش دهد.

به گفته وی، روند سودآوری تجمیعی شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، ۵ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که از نگاه او، به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، توسعه‌های سنگین و همچنین شرایط خاص کشور و محدودیت‌های مقطعی در دسترسی به اینترنت و ارائه خدمات، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. این شرایط بخشی از سوددهی شرکت را تحت تأثیر قرار داده، اما تلاش شده این نقیصه با سایر خدمات زیرساختی جبران شود.

تغییر ترکیب درآمد؛ حرکت از اینترنت به سرویس‌های جدید

یوسفی‌زاده با بیان اینکه ساختار درآمدی شرکت طی سال‌های اخیر متحول شده است، گفت: از سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که فعالیت خدمات اینترنتی را با شتاب برای توسعه دنبال کردیم، صددرصد محصولات ما سرویس اینترنت و خدمات پایه اینترنت با تعرفه دستوری بود اما با اضافه شدن کسب‌وکارهای جدید و زیرساخت‌های تازه، به‌تدریج سهم خدماتی که تعرفه دستوری ندارند و قابلیت توسعه و یکپارچگی بیشتری با سرویس‌های ما دارند، افزایش پیدا کرد.

وی افزود: بخشی از درآمد شرکت از فروش کالا نیز تأمین می‌شود؛ هرچند ما خیلی به تجارت کالا به‌معنای کلاسیک آن دنبال نیستیم، اما مشتریان ممکن است مودم، سرور یا سایر تجهیزات را نیز از ما تهیه کنند. این بخش هم در درآمد ما نقش دارد.

رایانش ابری، AI استودیو و حسابداری آنلاین

مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با اشاره به محورهای توسعه شرکت‌های زیرمجموعه اظهار کرد: ما در حوزه رایانش ابری و کامپیوتینگ، سرویس‌های جدید را اضافه و زیرساخت‌های آن را توسعه داده‌ایم. همچنین از استودیوهای سنتی به سمت AI Studio حرکت کرده‌ایم و در تولید محتوا با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری بیشتری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بخش دیگر، روی تجمیع ترافیک داخلی کشور و IXP و Peering نیز تغییر استراتژی داشته‌ایم. همچنین در حوزه حسابداری آنلاین بر اساس قانون و با همکاری وزارت اقتصاد، به سمت ارائه خدمات مدیریت‌شده برای کسب‌وکارهایی رفته‌ایم که ساختار حسابداری پیچیده یا سنتی دارند. ترکیبی از دانش مالی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و خدمات مشتریان در این بخش کنار هم قرار گرفته تا کاربر بتواند با یک سرویس مدیریت‌شده و هوشمند، حساب و کتاب خود را پیش ببرد.

شبکه توزیع محتوا و سرویس‌های ذخیره‌سازی

یوسفی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های فنی آسیاتک گفت: ما یک شبکه پهن در وسعت کشور و در تمام استان‌ها و نقاط شبکه زیرساختی داریم. این موضوع به ما کمک می‌کند در تبادل ترافیک، چه در قالب تجمیع ترافیک و چه در توزیع آن، خدمات مؤثری ارائه کنیم. خدمات Cloud Service یا سرویس‌های ابری، از خدمات به‌روز و مهمی هستند که به‌ویژه در شرایطی که بحث نگهداری داده‌ها و اهمیت داده‌ها مطرح است، اهمیت زیادی دارند. ما زیرساخت لازم را برای سرورها و استوریج‌های موردنیاز فراهم کرده‌ایم تا کاربران بتوانند با چند کلیک، داده‌های خود را در نسخه اول، دوم یا هر تعداد نسخه‌ای که بخواهند، به‌شکل امن، رمزنگاری‌شده و قابل اطمینان نگهداری کنند.

فیبر نوری و توسعه اپراتوری

مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت در حوزه فیبر نوری اظهار داشت: در حوزه شبکه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها حضور پیدا کرده‌ایم و در این مسیر سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. هدف ما این است که آسیاتک به‌عنوان یکی از معدود شرکت‌هایی باشد که شبکه‌ای مستقل و یکپارچه، حداقل در ۱۰ تا ۱۲ استان کشور در اختیار دارد و بتواند به‌عنوان اپراتوری مؤثر، در کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده خدمات برای مشتریان نقش‌آفرین باشد.

وی اضافه کرد: این شبکه باید بتواند با سرعتی حداقل ۱۰۰ برابر شبکه‌های فعلی موبایل و ثابت، پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشد و بر پایه خدماتی که امروز در دسترسی به شبکه ملی و اینترنت وجود دارد، تصویرگر کسب‌وکار و زندگی و توسعه‌دهنده ارتباطات در اقصی‌نقاط کشور باشد.

سکوی پخش محتوا و تغییر استراتژی جسورانه

یوسفی‌زاده با اشاره به سکوی پخش محتوا گفت: این بخش جزو لاینفک بهره‌برداری از شبکه و ترافیک محتوایی است و ما برای مشترکان خود و حتی مشترکان سایر شبکه‌ها، از طریق ترکیب شبکه Content Delivery و شبکه تأمین محتوا، روی آن کار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته یک تغییر استراتژی جسورانه و سخت را ارائه کردیم تا سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده را به‌سمت شبکه محتوا و خدمات نوین هدایت کنیم. این به معنای کنار گذاشتن آن سیاست نبود، بلکه هدف این بود که در زمان مناسب و در جایگاه مناسب، از ظرفیت شبکه برای تحقق اهداف استفاده کنیم.

اهداف ۱۴۰۵؛ توسعه اتصال و زیرساخت

مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک گفت: برای رسیدن به اهداف سال ۱۴۰۵، در شرکت اصلی پروژه‌های کلیدی داریم که مهم‌ترین آنها توسعه پوشش‌دهی و توسعه اتصال است؛ دو مؤلفه‌ای که مکمل یکدیگرند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری زیرساختی ما در ایجاد شبکه مستقل در شهرها، در ۸۰ شهر و ۱۲ استان، برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار تعهد پروانه‌ای و برای ۳۰۰ هزار خانوار تعهد اتصال پیش‌بینی شده است. در پشت این پروژه‌ها، بیش از هزار نفر از همکاران ما در شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه برنامه‌ریزی می‌کنند تا این اهداف طبق برنامه پیش برود.

محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، در تبیین دستاوردهای زیرساختی این شرکت، ضمن اشاره به پروژه مرکز داده پیام، بر عملیاتی‌سازی این زیرساخت کلیدی تأکید کرد و از برنامه‌های توسعه‌ای آتی خبر داد.

ایجاد بزرگ‌ترین مرکز ارائه خدمات در مرکز داده پیام

یوسفی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مرکز داده پیام گفت: فاز اول این پروژه به برکت سرمایه‌گذاری‌های پیشین به مرحله بهره‌برداری رسیده و امروز می‌توانم خبر ایجاد بزرگ‌ترین مرکز ارائه خدمات، یعنی Public Service Data Center را اعلام کنم که کلید روشن شدن آن زده شده است. فاز دوم این پروژه با ظرفیت ۴۰۰ رک، به عنوان ترکیبی از دیتا و هوش مصنوعی (AI) پیش‌بینی شده و برآورد مالی آن نیز انجام شده است. با اعتماد سهامداران، امیدواریم این فاز نیز اجرایی شود.

تأمین زیرساخت‌های کلان برای تسریع در اجرای فاز دوم

مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی تصریح کرد: در جریان این سرمایه‌گذاری‌ها، بخشی از زیرساخت‌های کلان موردنیاز، مانند تأمین بستر، تابلوهای برق، ورودی برق، ژنراتورها و توزیع برق در دو سایت فاز یک و دو اجرا شده است. بنابراین اجرای فاز دوم با زمان کمتر و سهولت بیشتری همراه خواهد بود؛ هرچند عوامل بیرونی و شرایط کشور، از جمله فرآیندهای اداری و تغییر نرخ‌ها در تأمین انرژی، موجب برخی تأخیرها شده است.

نهایی‌سازی پروژه و دستور کار توسعه دیتاسنتر حکیمیه

وی گفت: خوشبختانه این پروژه اکنون کاملاً نهایی و قابل اجرا شده است. همچنین فاز سوم دیتاسنتر حکیمیه نیز در همین سایت در دستور کار قرار دارد.

تفاوت رک دیتایی و رک هوش مصنوعی

یوسفی‌زاده برای توضیح فنی‌تر این طرح گفت: در فاز یک و دو، حدود ۱۶۴ رک دیتایی ایجاد کرده‌ایم که صددرصد امکانات آن نیز به فروش رفته و ظرفیت آن کاملاً پر شده است. اما با توجه به تغییرات تکنولوژیک و شکاف موجود میان ایران و جهان در بهره‌برداری از سرویس‌های هوش مصنوعی، به این نتیجه رسیده‌ایم که به‌جای توسعه صرف رک‌های دیتایی، بخشی از ظرفیت را به رک‌های هوش مصنوعی اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: برای هر رک دیتایی، به‌طور میانگین ۴ کیلووات برق مصرف می‌شود، اما برای خدمات هوش مصنوعی به‌ازای هر رک، به حدود ۴۰ کیلووات برق نیاز است؛ یعنی ۱۰ برابر. همین موضوع، پیچیدگی معماری و سرمایه‌گذاری را چندین برابر می‌کند. این مسئله در شرکت، توسط متخصصان ما چندین‌بار پیاده‌سازی، اجرا و شبیه‌سازی شده و ما از مرحله طراحی عبور کرده‌ایم و برای اجرا و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر وارد فاز عملیاتی خواهیم شد تا فاصله‌مان با دنیا و تکنولوژی کمتر شود.

مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با اشاره به ترکیب نیروی انسانی شرکت اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد همکاران ما ۹۷۲ نفر بود و این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۴۳۳ نفر رسید. ما با اجرای طرح تحول دیجیتال و توسعه بهره‌وری در شرکت، تلاش کرده‌ایم با ابزارهای هوش مصنوعی برخی مؤلفه‌ها را تغییر دهیم و با دقت بیشتر، نیروی متخصص‌تر و بهره‌وری بالاتر، فعالیت‌ها را پوشش دهیم.

وی افزود: بیش از ۵۵ درصد از نیروهای شرکت جوان هستند و این نشان می‌دهد که شرکت، جوان و پرانرژی است. میانگین سنی کل شرکت نیز زیر ۳۴ سال است که این هم نشانه‌ای از پویایی و توان بالای همکاران ماست.

به گفته وی، طرح هوشیار نیز به‌عنوان طرح طراحی و توسعه پروژه‌های هوش مصنوعی، برای استفاده در زیرساخت‌های شرکت، ارتقای کیفیت خدمات، بهبود ارتباط با مشتریان و ارائه سرویس به مشتریان طراحی شده است.

ورود به اپراتوری و آینده دیجیتال آسیاتک

یوسفی‌زاده با تأکید بر مسیر آینده شرکت گفت: ما درخواست خود را برای ورود به اپراتوری به وزارت ارتباطات ارائه کرده‌ایم و جزو شرکت‌هایی هستیم که معتقدیم می‌توانیم با اخذ پروانه، به‌صورت مؤثر و پیشرو در این حوزه عمل کنیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های تلکامی یا باید در قالب شرکت‌های بزرگ‌تر حرکت کنند یا باید باهوش باشند و به سمت دیجیتال سرویس بروند. این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در دنیا نیز وجود دارد و ما هم دیر وارد این مسیر شده‌ایم. شرکت‌های بزرگ کشور، از جمله همراه اول، این مسیر را آغاز کرده‌اند و ما نیز اگر می‌خواهیم در این رقابت بمانیم، باید قدم‌به‌قدم برای رسیدن به هدف انرژی بگذاریم.

از خام‌فروشی تا سرویس‌فروشی

وی در ادامه گفت: هدف ما این است که از «تلفن بودن» و صرفاً ارائه زیرساخت، به یک دیجیتال کمپانی تبدیل شویم؛ شرکتی که بتواند خدمات سازمانی یکپارچه ارائه دهد. در این مدل، مشتری به‌جای آنکه فقط یک زیرساخت خام دیتاسنتر یا صرفاً اینترنت بگیرد، مجموعه‌ای از سرویس‌ها را از یک شرکت، یک نقطه و یک اکانت دریافت می‌کند و همه نیازهای خود را از طریق یک پنل امور مشتریان مدیریت می‌کند.

به گفته وی، آسیاتک امروز از نسل گذشته تا فیبر نوری فوق‌سریع را در اختیار دارد و در خردادماه نیز در میان اپراتورهای بخش خصوصی، بیشترین میزان ترافیک را ثبت کرده است. زیرساخت‌هایی که از سال ۱۳۹۵ در آسیاتک ایجاد شده، امروز به جایی رسیده که در میان شرکت‌های بخش خصوصی که دیتاسنترهای عمومی و خدمات عمومی دارند، بالاترین میزان ترافیک را نگهداری و تضمین می‌کنند و بیشترین سهم را در ارتباطات و محتوای کشور دارند.

مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گفت: بخشی از گزارش نیز به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص دارد؛ از جمله طرح‌هایی که در کشور و به‌ویژه در جریان جنگ و در مناطق مختلف از جمله کتابخانه‌های روستایی و اتصال مدارس و خانه‌های بهداشت در بندرعباس انجام شده است. همچنین خدماتی که برای همکاران شاغل و دسترسی در مناطق کمتر برخوردار کشور فراهم شده، ادامه همین مسیر است.

وی افزود: بودجه سال ۱۴۰۴ نیز متناسب با رشد شرکت تنظیم شده است و با توجه به نظم جدیدی که برای شرکت‌ها تعریف کرده‌ایم، در حال تغییر ساختار سال مالی برخی شرکت‌های زیرمجموعه به شش‌ماهه هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که هر یک از این سرمایه‌گذاری‌ها، پس از طی دوره رشد، وارد مرحله بلوغ شده و سودآوری خود را نشان می‌دهند و می‌توانند در ترکیب و تجمیع گزارش‌های ما، نقش مؤثری در نزدیک‌تر شدن به هدف اصلی، یعنی حرکت از خام‌فروشی به سرویس‌فروشی، ایفا کنند.