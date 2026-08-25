احسان یاسین برای «سفینه نجات» خواند؛ افتتاحیه در باغ کتاب 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه‌ اکران انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، احسان یاسین قطعه «فقط تو» را برای این اثر خواند.

این قطعه با ترانه و آهنگسازی احسان یاسین و در فضایی متفاوت از آثار پیشین این خواننده تولید شده است که به‌زودی در سایت‌ها و پلتفرم‌های رسمی موسیقی در دسترس قرار می‌گیرد.

همچنین همزمان با آغاز رسمی اکران این اثر در سینماها، جشن افتتاحیه‌ انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» روز پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷ در باغ کتاب تهران با حضور احسان مهدی و ننه نقلی (گلی باقلوازاده) همراه با کاراکترهای این اثر در جمع بچه‌ها و خانواده‌هایشان برگزار می‌شود. این برنامه به مدت ۴ روز تا یکشنبه ۸ شهریور ادامه دارد.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای‌فریم، به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، از چهارشنبه ۴ شهریور با شعار «نقشتو پیدا کن» به سرگروهی سینما آزادی توسط پخش «بهمن سبز» اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.