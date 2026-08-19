به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در این نشست، مسائل و موانع پیش روی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره ظرفیت‌های موجود برای توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل دسترسی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به منابع مالی و تقویت نقش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در توسعه اقتصاد دیجیتال به تبادل نظر پرداختند.

مسعود همدانلو، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، در این نشست با تأکید بر آمادگی ستاد برای همراهی و حمایت از شرکت‌ها در مسیر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، اظهار کرد: رویکرد ستاد صرفاً معرفی ابزارهای تأمین مالی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با شناسایی نیازهای شرکت‌ها و ظرفیت‌های موجود، به آنها برای انتخاب و استفاده مؤثر از راهکارهای مناسب تأمین مالی کمک کنیم تا بتوانند با موفقیت این مسیر را طی کنند.

وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: توسعه کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان نیازمند دسترسی به مجموعه‌ای از ابزارهای مالی متناسب با مرحله رشد، مدل کسب‌وکار و نیاز سرمایه‌ای آن‌هاست و به همین دلیل باید ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم تأمین مالی به شکل دقیق‌تر و هدفمندتری به شرکت‌ها معرفی شود.

در ادامه این نشست، ابزار اعتبار مالیاتی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تأمین مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و توسعه فناوری معرفی و درباره نحوه بهره‌گیری شرکت‌ها از این ابزار و الزامات و ظرفیت‌های آن بحث و تبادل نظر شد.

همچنین ظرفیت‌ها و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه تأمین مالی اقلام و حوزه‌های راهبردی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، سازوکارهای حمایتی صندوق و چگونگی استفاده شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از این ظرفیت‌ها تشریح شد تا زمینه برای بهره‌گیری هدفمندتر از منابع و ابزارهای مالی موجود فراهم شود.

یکی دیگر از محورهای این نشست، بررسی شیوه‌های نوین تأمین مالی و موضوع حکمرانی تأمین مالی بود. حاضران با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های فناور، درباره راهکارهای ارتقای اثربخشی نظام تأمین مالی و هدایت منابع به سمت طرح‌ها و کسب‌وکارهای دارای ظرفیت رشد و اثرگذاری اقتصادی گفت‌وگو کردند.

همچنین سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی یا CVCها به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوآور مورد توجه قرار گرفت. در این بخش، ظرفیت CVCها برای ایجاد ارتباط میان شرکت‌های بزرگ و کسب‌وکارهای فناور، تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های نوآورانه و ایجاد مسیرهای جدید برای توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات و خدمات مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست همچنین بر اهمیت شناخت دقیق نیازهای مالی شرکت‌ها، استفاده ترکیبی از ابزارهای تأمین مالی و ایجاد ارتباط مؤثر میان شرکت‌های فناور با نهادهای مالی تأکید شد. بر اساس مباحث مطرح‌شده، توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی و تسهیل دسترسی شرکت‌ها به این ابزارها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، افزایش مقیاس کسب‌وکارهای دیجیتال و شتاب‌بخشی به رشد اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد.

این نشست در راستای تقویت تعامل میان ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های فعال زیست‌بوم فناوری و نوآوری برگزار شد و بر تداوم این گفت‌وگوها و شناسایی راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تأمین مالی شرکت‌ها تأکید شد.