به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در جریان سفر به بخش بندپی شرقی بابل، با حضور در جمع مردم این بخش، ۱۳۵ درخواست و مطالبه مردمی را به صورت رو در رو بررسی و دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به آنها صادر کرد.

پوریانی در بدو ورود به بخش بندپی شرقی، با حضور در گلزار شهدای شهر گلیا، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشت و بر ضرورت تداوم راه شهیدان در مسیر خدمت به مردم و تحقق عدالت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با حضور در دفتر امام جمعه بندپی شرقی، با حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی دیدار و گفت‌وگو کرد و درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش به تبادل نظر پرداخت.

وی سپس با حضور در آستان مبارک حضرت سید نظام‌الدین(ع)، در دیداری مستقیم و بدون واسطه با ۱۳۵ نفر از مراجعان، به درخواست‌ها، مشکلات و مطالبات آنان گوش داد و دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده صادر کرد.

در این دیدار مردمی، درخواست‌های مراجعه‌کنندگان به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی که نیازمند بررسی دقیق‌تر بود، دستور مطالبه پرونده و بررسی سوابق صادر شد. همچنین با توجه به موضوع هر درخواست، گفتگو و هماهنگی لازم با مقامات قضایی مربوط انجام و روند رسیدگی به پرونده‌ها با رعایت ضوابط قانونی، تسریع و پیگیری شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه این دیدارها، حضور میدانی در حوزه‌های قضایی استان و ارتباط مستقیم با مردم را از برنامه‌های مجموعه قضایی استان عنوان کرد و گفت: حضور در حوزه‌های قضایی استان از جمله اولویت های مهم دادگستری مازندران است که بر اساس این برنامه، ضمن حضور در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف، مشکلات و مسائل مردم با حضور مدیران کل استانی و شهرستانی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

پوریانی با تأکید بر ضرورت تکریم مراجعان افزود: حسن خلق و برخورد مناسب با مردم باید همواره مورد توجه ویژه همکاران قضایی و اداری باشد و کارکنان دستگاه قضایی باید با سعه صدر و مسئولیت‌پذیری، پاسخگوی مراجعان باشند.

وی، رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: همکاران قضایی و اداری باید با سعه صدر پاسخگوی مردم باشند و با احساس مسئولیت، در جهت رفع مشکلات آنان و احقاق حقوق قانونی مراجعان تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برقراری عدالت، مسئولیتی سنگین بر عهده مجموعه قضایی است، اظهار کرد: همکاران قضایی و اداری با توجه به رسالت خطیر دستگاه قضایی، تلاشی جهادگونه در مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم دارند و باید با جدیت و احساس مسئولیت، در این مسیر گام بردارند.

پوریانی همچنین با اشاره به محتوای درخواست‌های مطرح‌شده در دیدار مردمی بندپی شرقی گفت: بخشی از مراجعات مردم مربوط به مشکلات با دستگاه‌های اجرایی بود که در این راستا باید تلاش شود ضمن رعایت کامل قانون، مشکلات مردم در چارچوب مقررات برطرف گردد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان اجرایی در میان مردم خاطرنشان کرد: مسئولان اجرایی استان باید در مناطق مختلف حضور پیدا کنند و مسائل و مشکلات مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند تا در چارچوب قانون، برای رفع مشکلات و تسهیل امور آنان اقدام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه حضور خود در بخش بندپی شرقی، با حضور در شعب دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف، از نزدیک با همکاران قضایی و اداری دیدار و گفتگو کرد و در جریان روند فعالیت و مسائل موجود در این واحدها قرار گرفت.

پوریانی در این دیدارها ضمن تأکید بر رعایت حقوق مراجعان و ضرورت پاسخگویی مناسب به مردم، بر رسیدگی دقیق و به‌ موقع به پرونده‌ها تأکید کرد.

معاونان قضایی دادگستری مازندران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل، رئیس کل دادگستری مازندران را در دیدارهای مردمی و جلسات این سفر همراهی کردند.