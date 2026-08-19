رقابت بیش از ۱۵ هزار داوطلب بوشهری در کنکور ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن رزمی‌نیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در استان بوشهر اظهار کرد: این آزمون در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، هنر، زبان‌های خارجی، علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی طی روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار می‌شود.

وی افزود: داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه، گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی عصر پنجشنبه و داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی صبح جمعه در حوزه‌های تعیین‌شده به رقابت خواهند پرداخت.

زمان ورود داوطلبان به حوزه‌های امتحانی

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان بوشهر با اشاره به زمان آغاز آزمون‌ها گفت: آزمون‌های نوبت صبح از ساعت ۸ و آزمون‌های نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شوند.

رزمی‌نیا ادامه داد: به منظور جلوگیری از ایجاد استرس و فشار روانی، داوطلبان آزمون‌های نوبت صبح باید پیش از ساعت ۷:۴۵ و داوطلبان نوبت بعدازظهر نیز پیش از ساعت ۱۵:۱۵ در حوزه‌های امتحانی حضور داشته باشند.

وی تأکید کرد: داوطلبان باید با برنامه‌ریزی مناسب برای حضور به‌موقع در حوزه‌های آزمون اقدام کنند تا ازدحام و تأخیر در ورود، موجب ایجاد نگرانی و اختلال در روند برگزاری آزمون نشود.

حضور بیش از ۵ هزار داوطلب در دانشگاه خلیج فارس

رزمی‌نیا با اشاره به وضعیت برگزاری آزمون در دانشگاه خلیج فارس بوشهر بیان کرد: در این دانشگاه پنج هزار و ۱۱۸ داوطلب در پنج محل برگزاری آزمون حضور خواهند یافت.

وی افزود: از مجموع داوطلبان این دانشگاه، سه هزار و ۴۳۲ نفر زن و یک هزار و ۶۸۶ نفر مرد هستند که بر اساس گروه‌های آزمایشی در حوزه‌های مختلف دانشگاه خلیج فارس مستقر خواهند شد.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان بوشهر گفت: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی و مرکز آموزش‌های پیشرفته از جمله محل‌هایی هستند که برای برگزاری آزمون در نظر گرفته شده‌اند.

باجه رفع نقص در دانشگاه خلیج فارس فعال است

رزمی‌نیا از استقرار باجه رفع نقص در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه خلیج فارس خبر داد و تصریح کرد: این باجه در نوبت‌های صبح و بعدازظهر آماده ارائه خدمات به داوطلبان و رفع مشکلات احتمالی مربوط به کارت ورود به جلسه است.

وی از داوطلبان خواست پیش از مراجعه به حوزه امتحانی، کارت ورود به جلسه خود را به دقت بررسی کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا مشکل، در زمان مقرر برای رفع نقص اقدام کنند.

تلفن همراه و تجهیزات هوشمند ممنوع است

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان بوشهر همچنین بر ضرورت رعایت کامل ضوابط و مقررات آزمون تأکید کرد و گفت: همراه داشتن تلفن همراه، ماشین‌حساب، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و انگشتر هوشمند در جلسه آزمون به هر شکل ممنوع است.

رزمی‌نیا خاطرنشان کرد: همراه داشتن این تجهیزات تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، مطابق مقررات با داوطلب متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی از داوطلبان خواست برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، از به همراه داشتن وسایل غیرمجاز خودداری کنند و صرفاً لوازم مورد نیاز و مجاز برای شرکت در آزمون را به همراه داشته باشند.

علوم تجربی؛ پرمتقاضی‌ترین گروه آزمون در بوشهر

رزمی‌نیا با اشاره به آمار داوطلبان در گروه‌های مختلف آزمایشی اظهار کرد: بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان آزمون سراسری امسال در استان بوشهر مربوط به گروه علوم تجربی است که با شش هزار و ۳۵۳ داوطلب، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: پس از گروه علوم تجربی، علوم انسانی با چهار هزار و ۴۲۸ داوطلب، علوم ریاضی و فنی با ۲ هزار و ۱۷۹ داوطلب، زبان‌های خارجی با یک هزار و ۴۱۱ داوطلب و هنر با ۷۲۶ داوطلب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان بوشهر در پایان بر ضرورت آرامش، رعایت مقررات و حضور به‌موقع داوطلبان در حوزه‌های امتحانی تأکید کرد و گفت: داوطلبان با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده باید پیش از ساعت تعیین‌شده در محل آزمون حاضر شوند تا فرآیند برگزاری آزمون برای آنان بدون مشکل انجام شود.